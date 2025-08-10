Zločin

DRAMA NA BEOGRADSKIM ULICAMA: Teško povređen muškarac kod Trošarine, automobil izgoreo u plamenu

Dragana Matović

10. 08. 2025. u 11:11

MUŠKARAC (44) zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se juče ujutru dogodila na Voždovačkom Kružnom putu, kod Trošarine. Udes se zbio oko 5.20, a povređeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

ДРАМА НА БЕОГРАДСКИМ УЛИЦАМА: Тешко повређен мушкарац код Трошарине, аутомобил изгорео у пламену

Foto: Instagram/nsuzivo.rs

Nekoliko sati kasnije, na auto-putu u Beogradu potpuno je izgoreo jedan automobil. Snimak požara ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama. Iako su prolaznici pokušali da ugase vatru protivpožarnim aparatima, plamen je u potpunosti progutao vozilo. Prema prvim informacijama, u ovom incidentu nije bilo povređenih.

Tokom noći, ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 130 intervencija, od čega 23 na javnim mestima. Najviše poziva stizalo je od hroničnih bolesnika - astmatičara, srčanih pacijenata i osoba sa psihijatrijskim tegobama.

