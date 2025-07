UMRO UBICA IZ KALUĐERICE: Stojan ubio ženu nožem nakon godina torture, pa pokušao i sebi da presudi

Stojan P. (68) koji je, kako se sumnja, godinama maltretirao svoju suprugu Miroslavu P. (55) a onda je ubio 28. juna u njihovoj porodičnoj kući u Kaluđerici, nakon čega je naneo sebi teške povrede, preminuo je 8. jula u Urgentnom centru.

Stojan P. (68) bio je poznat u Kaluđerici među komšijama, ali ne po dobru. Važio je za nasilnika koji je godinama zlostavljao članove svoje porodice. Ubistvo njegov supruge Miroslave P. (55) nije iznenadilo njihove komšije, iako ih je ta informacija rastužila, jer kako su tada govorili za "Blic" bilo je pitanje vremena kada će se to dogoditi.

On je 28. juna kako se sumnja, kuhinjskim nožem, iskasapio nesrećnu ženu, koja je na licu mesta podlegla povredama. Prema nezvaničnim informacijama u tom trenutku je i njihov sin bio u drugom delu kući, ali nije uspeo da spreči zločin. Stojan je tada, nakon što je ubio suprugu, pokušao i sebi da oduzme život koristeći isti nož kojim je počinio jezivi zločin.

Stojan je u Urgentni centar primljen sa povredama koje je sam sebi naneo, a prema nezvaničnim informacijama sve vreme je bio pod budnim okom lekara koji su se borili da mu spasu život, ali i pod neprestanom prismotrom policije.

Međutim, iako su doktori iz ove bolnice uložili sve napore da spasu ubicin život, on je 8. jula, 10 dana nakon stravičnog zločina koji je počinio, podlegao povredama i preminuo u bolnici. Sada se za to i saznalo.

"Mene i mog brata i sestru ne zanima u kakvom je on stanju"

Jedna od ćerki, koja je zajedno sa bratom živela sa roditeljima, izašla je iz kuće i rekla da se oseća vrlo loše, ali i da je ne zanima zdravstveno stanje oca.

- Mi smo jako loše, ne mogu da dođem sebi. On je nju ubio, ne zanima me kako je, nisu nam javili njegovo stanje, ali mene, moju sestru i brata on ne zanima - kroz suze je tada ispričala ćerka ubijene Mire.

Ubica prevario državu, glumio da je slep zbog novčane pomoći

Stojanu je preko svojih kontakata i veza uspeo da dobije papire o invaliditetu, a organima reda, kao i institucijama koje odobravaju novčanu socijalnu pomoć predstavljao se kao slep čovek.

- Znam za priču da je slep, on se svom jedinom drugu pohvalio kada je uspeo da završi te papire. On je to dobio na foru, preko veze, imao je nekoga u komisiji za invaliditet. Stojan nije bio slep, to vam tvrdim! Svi koji su ikada živeli u Kaluđerici i imali kontakt sa tom porodicom će vam reći da je on samo pred organima vlasti tvrdio da je slep. Slep čovek, sa tolikim stepenom invaliditeta ne bi mogao da maltretira porodicu, komšijama da seče cveće po dvorištu, da se sam vozika autobusima po naselju i gradu. Sam je išao u prodavnicu i obavljao svakodnevne aktivnosti. Slepilo mu je služilo kao izgovor i pokriće kada god bi se našao u bezizlaznoj situaciji. Ta dokumenta su mu trebale zbog novčane i socijalne pomoći - tvrdi sagovornik.

Stojan P. bio je u zavadi sa svim komšijama u okolnim ulicama u Kaluđerici, a prema tvrdnjama komšija, ispred njegovog dvorišta redovno su bile policijske ekipe, ali i Hitna pomoć, zbog porodičnog nasilja koje je vršio nad stradalom ženom i njihovom decom.

- Žao mi je njihove dece i Mire, bila je dobra žena, ne znam što ga je trpela. Oni imaju dve ćerke i sina, samo jedna ćerka ne živi sa njima. Stojan ih je stalno tukao i maltretirao, on je maltretirao i nas komšije okolo. U zavadi je sa svima iz komšiluka, to je čovek kojem je smetalo što u jednom dvorištu, koje nije njegovo, drvo raste ukrivo. Prijavio je i maltretirao prvu komšinicu zbog međe. Bio je pravi nasilnik - rekla je jedna žena koja živi u ulici gde se dogodio jezivi zločin.

