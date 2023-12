OBUCITE SE KAO POLICAJCI, PA GA POKIDAJTE! Kako je inspektor Lazović "učio" Zvicera da krene na Jovana Vukotića

INSPEKTOR Petar Lazović svojevremeno je učio navodnog vođu "kavačkog klana" Radoja Zvicera kako da dođu glave Jovanu Vukotiću, šefu suparničke ekipe iz Škaljara, sugerišući mu da njegovi obuku uniforme slične njegovom policijskom timu, da ga na taj način zaustave u saobraćaju, pa potom ubiju.

Libertas press

O tome je 24. septembra 2020. godine razgovarao sa Zvicerom, da bi se potom telefonskim porukama hvalio optuženom Pljevljaku Darku Šariću - šta je naučio šefa "kavčana". Putem kriptovane aplikacije uhapšeni bezbednjak Lazović toga dana Zviceru poručuje:

- Ako imaš ekipu, nabavi dva crna "bmv iks 5" 2006. godište, a kad Šklempo (Vukotić) krene bliceve upalite, kontrola, pokidate, popalite, očistite sve... Dok ukapiraju, vi odoste. Kupite džeparice, majice, dukseve policija, fantomke...

Nekoliko minuta kasnije, kako prenose podgoričke "Vijesti" koje su imale uvid u transkripte kriptovane aplikacije "Skaj", koje je crnogorskim istražiteljima dostavio Evropol, svoj plan izlaže i Pljevljaku, kom objašnjava da je rekao Komiti (Zviceru), kako da najlakše dođe do svoje mete Vukotića, nazivajući ga tada starletom.

- Za starletu sam rekao Komiti da nabavi dva "bmv", stavi bliceve, momci da obuku džeparice, torbice, fantomke, dukseve policija. Kad krene, presretnu ga - policija, otvaraj i tu ga ostave. Ja ću da budem negde na kamere sa momcima, a oni zbog kola imaće više vremena da pobegnu - hvali se Lazović, koji je to pisao nakon što je prethodno, kako se sumnja, mesecima "kavčanima" otkrivao kretanje šefa "škaljarskog klana", mesto boravka, ali i policijske planove u vezi s tim Kotoraninom.

To je činio nakon što je Zvicer 30. jula 2020. insistirao na hitnosti i tražio da se ta likvidacija obavi do 1. septembra, a nekadašnji tajni agent Lazović obećavao mu da čini sve kako bi Vukotiću ukinuo dodeljeno policijsko obezbeđenje. U to vreme navodni vođa "škaljaraca" bio je prioritetna meta suprotstavljenog tabora. Uz pomoć "prljavih" policajaca, "kavčani" su ga nišanili u spuškom zatvoru, na sahranama, ispred policijske stanice u Kotoru. Tokom jedne sesije, Zvicer u telefonskoj prepisci sa Lazovićem i odbeglim policajcem Ljubom Milovićem, u leto 2020, poručuje da će nekog žrtvovati "samo da ga oderemo". Lazović mu je tada objasnio da je Vukotić u strahu i da koristi dva blindirana automobila:

- Moramo pametno... Dve blinde ima. Crnu i sivu. Brate, rešio si mnogo veće hajduke, a ne ovu ženu - piše on i danima šalje fotografije Vukotića, automobila koje koristi. Nakon što Zvicer konstatuje da mu je Vukotić svojevremeno pucao na ženu i desetogodišnje dete, Lazović dodaje: "Za to ga treba zapaliti i pustiti da sagori".



Za ubistvo u Turskoj 16 osumnjičenih JOVAN Vukotić je ubijen u Istanbulu u septembru prošle godine, a tamošnji istražitelji sumnjiče 16 osoba da su po nalogu "kavačkog klana" učestvovali u toj likvidaciji. Zvicer i Milović su u bekstvu, dok je Lazović uhapšen 18. jula 2022. godine pod optužbom da je kao policijski službenik radio za mafiju.

Sedam dana nakon što je 23. jula 2020. na Krfu ubijen "škaljarac" Alan Kožar, učesnici grupe na skaj-aplikaciji konstatuju da moraju da se paze, ali i da nikad jače udare na suprotstavljeni klan.

- Sad moramo jače nego ikad napasti. Svi dati doprinos, koliko nas ima. Da ih dotučemo - kaže policajac Milović sagovornicima.