Hapšenja i istraga

OGLASIO SE MUP: Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd

Novosti online

15. 05. 2026. u 12:38

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova obaveštava javnost da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd.

ОГЛАСИО СЕ МУП: Веселин Милић више није начелник Полицијске управе за град Београд

R.Z./ATAImages

Do postavljenja novog načelnika Policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave pukovnik policije Dejan Bojović.

Podsetimo, u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je 12. maja nestao Aleksandar Nešković, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića.

Miliću je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem.

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je 12. maja nestao Aleksandar Nešković, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića

15. 05. 2026. u 11:12

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Aleksandar Nešović Baja, 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i D.V, suprugu osumnjičenog S.V.

14. 05. 2026. u 22:34

PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i tri policijska službenika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u vezi sa prijavljenim nestankom Aleksandra Nešovića Baje (52) 12. maja 2026. godine. U pitanju su B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47).

14. 05. 2026. u 21:58

