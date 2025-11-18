PRESUDA ZA DVOSTRUKO UBISTVO U ARILJU: 18 godina za dva života

Prvostepenom presudom Višeg suda u Užicu, Branko Pušica (37) osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina za ubistvo bračnog para, Ivane i Predraga Novakovića. Zločin se dogodio 31.decembra, uoči dočeka Nove godine u u kafiću u centru Arilja.

Privatna arhiva FB

Podsetimo, tog dana je Pušica ispalio nekoliko hitaca u Ivanu i Predraga Novakovića. Oni su ubrzo podlegli povredama. Iza sebe su ostavili dvoje dece. Pušica je pobegao sa lica mesta, ali je nedugo zatim uhapšen.

Optužnica je Pušicu teretila za dvostruko teško ubistvo, kao i za nedozvoljenu proizvodnju, posedovanje, nošenje i promet oružja. Viši sud je doneo, po mnogima blagu presudu, izrekavši jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora.