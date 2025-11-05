OBJAVLJENA PRESUDA KECMANOVIĆIMA PO TUŽBI DUKIĆA: Kosta, roditelji i škola moraju da isplate 46 miliona dinara

VIŠI sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu u parničnom postupku po tužbi porodice Adriane Dukić ubijene u "Ribnikaru", protiv Koste, Vladimira i Miljane Kecmanović, škole, Ministarstva prosvete i države Srbije da im se isplati odšteta.

FOTO: Novosti

Kecmanovići i škola su obavezni da im solidarno na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica Adrianinim roditeljima, brati i sestri isplate po 10 miliona dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja, pa do isplate. Osim ovoga tuženi Kecmanovići i škola obavezni su da im solidarno na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni strah isplate po 1.721.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja do isplate.

Ukupno za odštetu za ubistvo ćerke i sestre Dukićima će biti isplaćeno 46.884.000 dinara, što je oko 400.000 evra.

Viši sud je odbio zahtev Dukića da im Republika Srbija - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republika Srbija - Ministarstvo unutrašnjih poslova solidarno sa tuženima Kostom, Miljanom Kecmanović, Vladimirom Kecmanovićem i Osnovnom školom "Vladislav Ribnikar", na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica isplate iznos od po 10 miliona dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana podnošenja tužbe do konačne isplate. Odbijen im je i zahtev da im država i ova Ministarstva isplate po 1.721.000 dinara na ime naknade nematerijalne štete za za pretrpljeni strah.

Odbijen je tužbeni zahtev Dukića da im svi tuženi na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti isplate iznos od po 5 miliona dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana podnošenja tužbe, do konačne isplate.

U obrazloženju presude navodi se da je tuženi Kosta odgovoran za štetu koju su tužioci pretrpeli, budući da je dana 03.05.2023. godine ubio Adrianu Dukić, pri čemu je prilikom preduzimanja radnje kojom je prouzrokovana šteta, bio sposoban za rasuđivanje. Odgovornost tuženih Miljane Kecmanović i Vladimira Kecmanovića utvrđena je jer je šteta nastala kao posledica lošeg vaspitanja maloletnika, rđavih primera i poročnih navika, koje su, kao roditelji, pružili svom maloletnom sinu. Kako je navedeno u toku postupka utvrđeno je da je Kosta došao u posed i upotrebio vatreno oružje, koje je pripadalo njegovom ocu Vladimiru Kecmanoviću, koji ga je ranije vodio u streljanu radi uvežbavanja rukovanja oružjem i pucanja, a sa čime je bila upoznata i majka Miljana Kecmanović, ali se tome nije usprotivila, niti je preduzela bilo šta da spreči takvo ponašanje supruga. Iz ovih razloga Kosta, Miljana Kecmanović i Vladimir Kecmanović su solidarno odgovorni za naknadu nematerijalne štete koju su tužioci pretrpeli, a zbog čega su prigovori nedostatka pasivne legitimacije u odnosu na njih ocenjeni kao neosnovani.

U objašnjenju presude navodi se da kada je reč o postojanju odgovornosti na strani četvrtotužene osnovne škole za nematerijalnu štetu koju su tužioci pretrpeli, sud je stava da u konkretnom slučaju takva odgovornost postoji. Tokom dokaznog postupka utvrđeno je da je u periodu koji je prethodio događaju od 03.05.2023. godine, došlo do propusta u radu škole i postupanju zaposlenih, a koji se sastoje u nepreduzimanju onih radnji koje je standard dužne profesionalne pažnje u konkretnom slučaju nalagao, u situacijama kada se uočavaju problemi u ponašanju i psihičkom stanju učenika.

Odlučujući o zahtevu za naknadu nematerijalne štete u odnosu na tužene Republiku Srbiju - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republiku Srbiju - Ministarstvo unutrašnjih poslova, sud ga je ocenio kao neosnovan. Naveli su da je za postojanje odgovornosti za prouzrokovanu štetu pretpostavka postojanje nezakonitog ili nepravilnog rada u obavljanju službenih delatnosti, a što u konkretnom slučaju nije utvrđeno.

- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u periodu koji je prethodio događaju od 03.05.2023. godine, vršilo nadzor nad školom "Vladislav Ribnikar" i postupalo je u svemu u skladu sa zakonom, pri čemu u Zapisniku o redovnom inspekcijskom nadzoru od 20.05.2021. godine nije bilo nepravilnosti od značaja za ovaj postupak. S tim u vezi, ističe se da tužioci u toku postupka nisu dokazali da su u radu ovog Ministarstva postojale neke nepravilnosti i nezakonitosti koje bi bile od uticaja i mogle dovesti do tragičnog ishoda 03.05.2023. godine. U ovoj pravnoj stvari nisu utvrđeni propusti niti nepravilnosti u radu ni Ministarstva unutrašnjih poslova, imajući u vidu da je tuženi Vladimir Kecmanović ispunjavao sve uslove za nabavljanje oružja, zbog čega je sud našao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova postupalo u svemu u skladu sa Zakonom, pri čemu ni 03.05.2023. godine nisu utvrđeni propusti u radu policijskih službenika i postupanje suprotno odredbama Zakona o policiji - navedeno je u obrazloženju presude.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 15 dana od dana prijema.