KOSTA PUCA IZ PIŠTOLJA, OBUČAVAJU GA KAKO TO DA RADI: Tri jeziva snimka iz streljane - pregledani na sudu

I POSLEDNjA parnica protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka Koste koji je počinio težak zločin u svojoj školi "Vladislav Ribnikar", a po tužbi ranjenog dečaka A. B. završena je danas u Višem sudu u Beogradu, a strankama će biti dostavljena pisana prvostepena presuda.

Na ročištu su danas pogledana tri snimka od ukupno dvadesetak sekundi trajanja na kojima se vidi mali Kosta kako puca iz vatrenog pištolja i čuje se kako mu predsednik streljačkog kluba Ratko Ivanović objašnjava kako to da radi. Na snimku snimanom sa Kostinih leđa čuju se njegove reči upućene dečaku duže kose, sa slušalicama na ušima i u tamnoj šuškavoj jakni, kako da drži ruke, kako da postavi koleno, da kažiprst stavi na obarač, kako da spusti ruke kada opali, a vidi se da on svojom rukom polako spušta Kostine ispružene ruke kojima drži crni pištolj nakon opaljenja.

- Kažiprst sve vreme stoji na obaraču, ubacuješ prst, provlačiš koleno i povećavaš pritisak. Kada opališ metak brojiš jedan, dva, tri, izvlačiš prst i spustiš ruke. Nemoj stavljati prst na obarač ukoliko nisi spreman da izvršiš opaljenje - čuje se kako govori Ivanović.

On je inače sklopio sporazum sa Višim tužilaštvom pre godinu i po dana kojim je osuđen na pet meseci kućnog zatvora za davanje lažnog iskaza, jer je u istrazi tvrdio da Kosta nije pucao u streljani iz vatrenog oružja.