Suđenja

PUCAO IZ VAZDUŠNE PUŠKE NA DEČAKA: Tužilaštvo traži obavezno lečenje

Nataša Bijelić

08. 10. 2025. u 13:29

PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi prema M. M. (66), osumnjičenom da je 25. maja prošle godine pucao iz vazdušne puške i tako povredio dečaka (11).

ПУЦАО ИЗ ВАЗДУШНЕ ПУШКЕ НА ДЕЧАКА: Тужилаштво тражи обавезно лечење

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kako se navodi u optužnom aktu Prvog osnovnog javnog tužilaštva, M. M. je opasnim sredstvom - vazdušnom puškom izazvao opasnost za telo i život ljudi, na taj način što je iz svog stana pucao u pravcu parka u sarajevskoj ulici, u kome su se nalazila deca, a kojom prilikom je naneo laku telesnu povredu jednom dečaku.

Nakon sprovedenih dokaznih radnji, saslušanja osumnjičenog, ispitivanja svedoka i obavljenog veštačenja na okolnosti zdravstvenog stanja osumnjičenog, M. M. stavljeno mu je na teret da je u stanju neuračunljivosti izvršio protivpravno delo koje je zakonom određeno kao krivično delo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim delom laka telesna povreda. Zbog toga je i predloženo obavezno lečenje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OŠTEĆENA NIJE SPOSOBNA DA SVEDOČI: Nastavljeno suđenje braći Panić
Suđenja

0 1

OŠTEĆENA NIJE SPOSOBNA DA SVEDOČI: Nastavljeno suđenje braći Panić

SVEDOK oštećena T. K. boluje od teže duševne poremećenosti i nije procesno sposobna da svedoči. Ovo je, kako je rekao sudija Miroslav Bošnjak, zaključak Komisije koja je uradila dopunsko psihijatrijsko - psihološko veštačenje T. K., oštećene koja je u Trećem osnovnom sudu u Beogradu pre nekoliko meseci započela svedočenje, a koje zbog sukoba sa braniocima i burne reakcije i vikanja u sudnici nije dovršila na suđenju Ivanu Zajelcu, braći Urošu i Milošu Paniću, Vuku Stankoviću i bračnom paru Davidu i Sanji Luković, svi okrivljeni za posredovanje u prostituciji.

08. 10. 2025. u 08:14

AKCIJA POLICIJE: Uhapšeni osumnjičeni za trgovinu narkoticima
Hapšenja i istraga

0 0

AKCIJA POLICIJE: Uhapšeni osumnjičeni za trgovinu narkoticima

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 20 kilograma marihuane i uhapsili I. H. (1991), D. P.(2000), obojica iz Beograda i M. P.(1989) državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

07. 10. 2025. u 22:44

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU