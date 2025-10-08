PUCAO IZ VAZDUŠNE PUŠKE NA DEČAKA: Tužilaštvo traži obavezno lečenje
PRVO osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi prema M. M. (66), osumnjičenom da je 25. maja prošle godine pucao iz vazdušne puške i tako povredio dečaka (11).
Kako se navodi u optužnom aktu Prvog osnovnog javnog tužilaštva, M. M. je opasnim sredstvom - vazdušnom puškom izazvao opasnost za telo i život ljudi, na taj način što je iz svog stana pucao u pravcu parka u sarajevskoj ulici, u kome su se nalazila deca, a kojom prilikom je naneo laku telesnu povredu jednom dečaku.
Nakon sprovedenih dokaznih radnji, saslušanja osumnjičenog, ispitivanja svedoka i obavljenog veštačenja na okolnosti zdravstvenog stanja osumnjičenog, M. M. stavljeno mu je na teret da je u stanju neuračunljivosti izvršio protivpravno delo koje je zakonom određeno kao krivično delo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim delom laka telesna povreda. Zbog toga je i predloženo obavezno lečenje.
