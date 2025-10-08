IZA REŠETKA 12 GODINA: Apelacioni sud potvrdio presudu vojnom vozaču zbog nesreće na Ibarskoj magistrali

Apelacioni sud u Kragujevcu potvrdio je presudu Višeg javnog suda u Kraljevu, izrečenu početkom juna, kojom je pripadnik Vojske Srbije M.V.(55) iz Niša osuđen na 12 godina zatvora zbog teške nesreće koju je izazvao u septembru prošle godine.

G.Šljivić

On je tada, upravljajući vojnim borbenim vozilom „PASARS“, u Bojanićima na Ibarskoj magistrali, nedaleko od varošice Ušće, izazvao saobraćajni udes u kojem je poginulo pet osoba, među kojima čak troje dece. Tokom ovog postupka, Više javno tužilaštvo u Kraljevu saopštilo je da je „sprovedenom istragom utvrđeno da je okrivljeni M.V. upravljao borbenim oklopnim vozilom „PASRAS“ Vojske Srbije pod dejstvom 0,37 promila alkohola u krvi zbog čega nije bio sposoban da bezbedno upravlja vozilom“.

- Usled stanja u kojem se nalazio, vozilom je prešao u suprotnu traku i udario u putničko motorno vozilo „ford fokus“ kojim je upravljao Lazović Danijel krećući se iz suprotnog smera pravilno svojom stranom kolovoza. Nakon kontakta dva vozila došlo je do podletanja automobila pod donji postroj borbenog vozila – navodi se, pored ostalog, u saopštenju VJT.

G.Šljivić

U ovoj, tragičnoj saobraćajnoj nesreći na veoma prometnoj magistralnoj deonici u Ibarskoj klisuri, podsećamo, 21. septembra prošle godine poginuli su vozač „ford fokusa“ Danijel Lazović (33) iz Novog Pazara sa boravištem u Raški i njegovo troje dece – Lana (10), Luka (7) i Mila (1), kao i njihova komšinica Dijana Kutlačić (27), dok je Danijelova supruga i majka dece Mirjana Lazović sa teškim povredama jedina preživela.

Osam i po meseci kasnije, Viši sud u Kraljevu osudio je vojnog vozača M.V. na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina, što je sada potvrdio i Apelacioni sud. Slaba uteha za neutešne porodice tragično nastradalih.