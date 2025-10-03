TREBA DOPUNITI DOKAZNI POSTUPAK VEŠTAČNJEM: Odloženo izricanje presude za zlostavljanje dece u vrtiću u Odžacima

IZRICANjE presude I.O. osumnjičenom da je u dužem vremenskom periodu zlostavljao veći broj mališana u vrtiću u Odžacima, danas je odloženo, a kako je za "Novosti" navela portparolka Višeg suda u Somboru Manela Operta Podunavac, doneto je rešenje da se glavni pretres odlaže, a sledeći zakazuje za 13. novembar .

FOTO: Sajt Viši sud Sombor

Kako je navela, na današnjem ročištu doneto je rešenje da se glavni pretres odlaži, a sledeći zakazuje za 13. novembar, jer je u toku većanja i glasanja, veće zaključilo da je radi potpunijeg razjašnjenja stvari potrebno dopuniti dokazni postupak, veštačenjem puetm veštaka iz oblasti sudske medicine.

- U krivičnom predmetu I.O. zbog šest krivičnih dela obljuba zloupotrebom položaja, 28 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i krivičnog dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, prema optužnici Višeg javnog tužioca u Somboru od 27. oktobra 2023. godine, nakon datih završnih reči na glavnom pretresu 26. septembra 2025. godine, na kom ročištu je proglašenje presude odloženo za 3. oktobar, na ročištu održanom 3. oktobra doneto je rešenje da se glavni pretres odlaže, a sledeći zakazuje za 13. novembar 2025. godine, iz razloga što je u toku većanja i glasanja veće zaključilo da je radi potpunijeg razjašnjenja stvari potrebno dopuniti dokazni postupak sprovođenjem veštačenja putem veštaka iz oblasti sudske medicine - navedeno je u saopštenju. Višeg suda u Somboru.

Pedagoški asistent se sumnjiči da je predmetne radnje preduzimao u dužem vremenskom periodu u kontinuitetu od leta 2022. do 4. maja 2023. godine prema većem broju oštećenih, odnosno deci koja su roođena 2017., 2018., 2019. i 2020. godine, zloupotrebljavajući položaj osobe kojoj su deca iz pedagoške ustanove bila poverena na staranje i negu.

Za čitav slučaj u javnosti se saznalo kada je jedan, tada četvorogodišnji dečak roditeljima ispričao kako ga je u vrtiću pedagoški asistent nagog fotografisao, nakon čega su odlučili da provere dečakove navode. Posle razgovora sa pshilogom, utvrđeno je da je detetov iskaz verodostojan, slučaj je prijavljen policiji, i I.O. je ubrzo uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru.

Odlaganje izricanje presude, izazvalo je nezadovoljstvo roditelja mališana, za čije je zlostavljanje osumnjičen I.O., ali se kako kažu, nadaju da će pravda biti zadovoljena.

- Ni jedna kazna neće vratiti miran i spokojan život našoj deci i nama, koji smo imali dok se sve ovo nije dogodilo – kaže majka jednog od zlostavljanog deteta. - Očekivali smo da čujemo presudu, a umesto toga, sada se traži još jedno veštačenje, i naša strepnja se produžava.

Svako novo ročište, prema rečima naše sagovornice, bila je agonija i za roditelje koji su svaki put bili u sudnici. Posebno teško im je palo osporavanje svedočenja njihove dece.

- Deca su prvi put pred timom psihologa saslušavana u Odžacima, a zatim i u tužilaštvu – kazuje naša sagovornica, dodajući da su psiholozi bili mišljenja da nije bilo potrebe da i drugi put daju iskaze, i da je ono što su prvi put ispričali validno.