TVRDE DA JE NOA KORISTILA "BELO" I HORMONSKE LEKOVE: U Višem sudu svedočila cimerka ubijenog tranvestita

MARKO Pavlović, cimerka ubijene Noe Milivojev, koji je promenio ime u Ana Marija, svedočio je danas na suđenju Ognjenu Dabetiću, optuženom za teško ubistvo Noe na svirep i bezobziran način u junu 2023. godine u stanu u centru Beograda.

Foto: Printskrin/TikTok

Ana Mariji je bilo neugodno da govori dok okrivljeni sedi odmah iza njenih leđa na optuženičkoj klupi, pa ga je sudija premestila u drugi red. Kazala je da Dabetića nikada nije upoznala, niti je on dolazio u njihov stan. Ona je sa Noom živela neke tri nedelje pre njenog ubistva. Kako je rekla zvala je da zajedno žive, jer je Noa objavila da nema gde, a obe su trans osobe, pa je mislila da će tako da im bude bolje. Ostala je pri iskazu, koji je pre dve godine dala u tužilaštvu, pa je juče samo odgovarala na pitanja u sudu.

- Noa nije htela mnogo da priča o Ognjenu, ali kad je pričala, nije govorila ništa loše. Ne znam da li je prema njemu bila agresivna, ali prema meni povremeno jeste, jer je uzimala "belo", a za to je on kriv, jer joj je davao. Istovremeno je uzimala i hormone na svoju ruku. Bila je depresivna zbog mešanja hormona i supstanci. Zbog toga je imala i agresivne epizode - ispričala je Ana Marija Pavlović.

Ona je kazala i da je Noa Milivojev imala zabranu prilaska Dabetiću.

- Komšije iz njegove zgrade su rekle da je pravila haos, a to je radila verovatno zbog ljubomore i psihičkih problema. Imala je napade u stanu, bacala vodu, nervirala se oko sitnica, oko kojih se ljudi ne nerviraju. Bila je dva puta silovana, ali to nije prijavila, jer se plašila tih muškaraca. Nikog nije htela da upozna sa Ognjenom, jer je bila ljubomorna. Kod Kengura je otišla, jer joj se svideo, iako sam joj govorila da ne ide. Tada je bila sa Ognjenom - ispričala je svedok.

Ona je kazala da je Nou poslednji put videla kada se to veče spremala za uzlazak u noćni klub, a Noa je plakala.

- Rekla sam joj da neću ići, ako i ona ostane kod kuće, ali je ona rekla da mora da ide, poljubila me je i otišla. To je bio prvi put da me je poljubila. Nisam mogla ni da zamislim da će tako nešto da joj se desi. Nije mi rekla zašto ide. Ja sam otišla u klub, a kada sam se vratila nije je bilo kod kuće, pa sam je zvala, ali se nije javljala. Zvala sam i Ognjena, ni on se nije javljao. Više puta sam zvala policiju da prijavim nestanak, ali su rekli da to mora član porodice, pa sam zala Noinu majku - ispričala je Ana Marija Pavlović.