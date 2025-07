OSLOBOĐEN ZA PRETNJE PREDSEDNIKU SUDA U NOVOM PAZARU: Apelacija oslobodila Faha Biševca

Apelacioni sud u Beogradu usvojio je žalbu odbrane i oslobodio Feha Biševca iz Novog Pazara, koji je bio osuđen prvostepeno na 10 meseci zatvora za ugrožavanje sigurnosti predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru Edina Hodžića. Apelacija je naložila i da se Biševcu vrati mobilni telefon, koji je oduzet, jer se verovalo da ga je koristio da uputi pretnje Hodžiću na "Fejsbuku".

Optužnim aktom Biševac je terećen da je 12. septembra 2022. godine u Novom Pazaru ugrozio sigurnost predsednika Osnovnog suda Edina Hodžića, u vezi sa poslovima koje obavlja, pretnjom da će napasti na njegov život i telo. Na svom nalogu na "Fejsbuku" postavio je komenatar - "Naser Hodžić u Rašku traži da me osude na 6 meseci uslovno, a sudija, koji me tužio, Edin Hodžić kaže, "samo zatvorom, jer je on višestruki povratnik", i to samo što otkrivam njihove prljave radnje. Žalio sam se Kraljevu, šta će biti videćemo. Razmišljam da mu j...m m...u, da ga izlomim bejzbol palicom. Imam ... 100% invalid, koji ne može dana bez mene, da idem šest meseci, porodicu mi je uništio" .

Apelacija je obrazložila da je bilo sporno pod kojim okolnostima je nastala fotografija, koja predstavlja jedini dokaz da je sporna poruka ikada postojala na Biševčevom "Fejsbuk" nalogu i da li se radi o fotografiji iz telefona, koji je oduzet od okrivljenog ili iz nekog drugog uređaja.

- U konkretnom slučaju ne može se sa nesumnjivom sigurnošću utvrditi sa kog telefona je poslata sporna objava, a to prema navodima veštaka, s obzirom na protek vremena, više nije moguće ni utvrditi, pa samim tim iz izvedenih dokaza nije sa sigurnošću moglo biti utvrđeno da je okrivljeni postavio spornu objavu. Stoga, kako se presuda može zasnivati samo na činjenicama u čiju je izvesnost sud uveren, to je ovaj sud sumnju rešio u korist okrivljenog, zbog čega je uvažavanjem žalbi okrivljenog i njegovog branioca prvostepenu presudu preinačio i Feha Biševca oslobodio od optužbe, jer nije dokazano da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti - navodi se u obrazloženju Apelacionog suda.