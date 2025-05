KOSTINI RODITELJI SU MORALI DA VIDE DA SA NJIM NEŠTO NIJE U REDU: Advokat ranjene nastavnice u Ribnikaru nakon presude u parničnom postupku

TUŽBENI zahtev nam je usvojen u celosti i nastavnica istorije Tatjana Stevanović dobila je naknadu štete za pretrpljene fizičke bolove, strah, duševne bolove, umanjenje životne aktivnosti i naruženosti. Zadovoljni smo presudom.

FOTO: Novosti

Ovo za "Novosti" kaže advokat Stefan Radivojević, zastupnik teško ranjene nastavnice koju je Kosta upucao tokom svog zločina u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", Viši sud u Beogradu je u parničnom postupku po njenoj tužbi protiv Kostinih roditelja Miljane i Vladimira Kecmanovića pre dva dana objavio prvostepenu presudu kojom im je naložio da moraju da joj uplate 6,9 miliona dinara, što je oko 59.000 evra.

Advokat Radivojević nam kaže da oni čekaju da dobiju pisani otpravak presude i vide sve njene detalje, pošto su u objavljenom saopštenju suda navedene samo osnovne činjenice.

- Važno je da je nesporno utvrđena odgovornost roditelja maloletnog ubice, a određena visina odštete je malo manja od iznosa, koji smo opredelili. Ipak, ona je značajno viša u odnosu na dosadašnju sudsku praksu, ali činjenica je i da je ovaj zločin jedinstven slučaj ne samo za tužilju, već i za celo naše društvo - kaže nam Radivojević.

On navodi da normalan čovek ne može da pojmi da se to desilo i da je naše da kroz ove postupke i javne poruke utičemo da se tako nešto nikada više i ne dogodi.

- Roditelji su odgovorni za svoje trinaestogodišnje dete, a u ovom konkretnom slučaju zbog rđavog primera korišćenja oružja i neodgovarajuće brige o detetu. Otac ga je vodio u streljanu, omogućio mu da puca, obučavao ga, a to nije odgovaralo detetovoj zrelosti i nivou psihofizičkog razvoja - naglašava advkoat Radivojević. - Otac nije kako treba sklonio i čuvao oružje. To je isto njegova velika odgovornost. Ako je dete htelo da počini zločin i da je došao sa nožem u školu ne bi bilo toliko katastrofalno, kao što je bilo, jer je došao sa pištoljima i tolikom municijom, 92 metka. Oni nisu razgovarali sa njim, nisu prepoznali promene u njegovom ponašanju. Ne stoje njihovi navodi da su vodili računa o njemu, jer nisu osluškivali svoje dete, jer da jesu on ne bi ovo učinio.

Privatna Arhiva

Stefan Radivojević ukazuje da je dublji razlog Kostinog zločina od toga što on kaže da se osećao odbačenim u društvu i da je pitanje da li će taj razlog ikada biti i otkriven.

- Jedino da se kroz lečenje vremenom on otvori i kaže. On nije bio zlostavljano dete u svom razredu. On se družio sa tom decom, išao im na rođendane, sa njima išao na sajmove knjiga, zajedno su igrali igrice, dolazio je kod njih kući i oni kod njega. Razlozi njegovog zločina su mnogo dublji i imaju koren u njegovoj porodici. Njegovi roditelji su morali da vide da sa njihovim detetom nešto nije u redu i da reaguju - naglašava advokat Stefan Radivojević.

On kaže i da su u suštini zadovoljni kako je sudski postupak okončan, i kako se vodio, jer je bio mnogo brži nego inače drugi parnični postupci, sa kraćim rokovima između ročišta, ali to je sve u skladu strahotom zločina, koji je značajno potresao celo društvo.

Inače, nastavnicu istorije Tatjana Stevanović Kosta je pogodio u stomak i obe ruke. Ona se posle nekoliko operacija još oporavlja i od fizičkih i psihičkih bolova. Dugo je bila nepokretna, oko šest meseci, pa u kolicima još dva meseca, ali sada može da hoda, mada je nesigura i još ima poteškoća. Metak koji je pogodio u stomak oštetio je važan nerv i zaustavio se u kuku, pa je to izazvalo sve te probleme. Na nastavu u školu se više neće vraćati, jer je otišla u invalidsku penziju.

Kada je svedočila na suđenju ispričala je da je čula pucnje u holu škole, ali je mislila da nestašni osmaci pred kraj školske godine bacaju petarde i da će to čuvar Dragan da reši. Ni slutila nije kakakv se zločin odigrava i da će za koji trenutak ući u njenu učionicu. Sedela je za katedrom i nije ni videla Kostu da puca. Osetila je samo da je neko otvorio vrata, nije stigla da okrene glavu i pogleda, a već je bila pogođena i pala je ispod stola. Nije znala šta se dogodilo, čula je pucnjeve, ali nije mogla da reaguje. Gubila je svest, koja joj se povremeno vraćala. U jednom momentu je ispred sebe videla nepokretnog bledog dečaka, a jedno dete je došlo do nje da se sakrije.

Čula je kada jedno dete na pitanje nastavnika geografije, "ko je pucao", odgovara, "Kosta" i nije verovala da je to moguće. Onda je došla policija, pipala joj puls i tada je shvatila da je situacija nije dobra, pa lekari Hitne pomoći. Odvežena je u Urgentni centar, gde su uspeli da joj spasu život.