BAKA RADA I KARADŽIĆI SU BILI KAO JEDNA KUĆA: Suđenje za ubistvo starice u Novom Beogradu

ZNAM da je pokojna Rada bila bliska sa porodicom Karadžić i da joj je Ivan pomagao šta je trebalo. Bili su ko jedna kuća.

Privatna arhiva

Ovo je svedočeći danas u Višem sudu u Beogradu na suđenju Ivanu Karadžiću za teško ubistvo iz koristoljublja starice Radoslavke Rade Brzaković (81) na Novom Beogradu u aprilu 2023. godine, ispričao poštar Ramo Ramadanović.

On je kazao da je 30 godina pokrivao taj reon i da je i Radu i Ivana dugo poznavao.

- Kada me sretne ona bi me zvala na kafu i ja bih dva do tri puta mesečno, kada sam imao vremena i svraćao kod nje na kafu. Dolazile su joj i druge komšije, ona je mnoge zvala na kafu i svi su je u zgradi voleli - kazao je Ramadanović navodeći da nisu nikada pričali o imovini, ali da mu je rekla da ima taj stan u kojem živi i još jedan u Kotežu, koji ne može da uknjiži i treba da legalizuje.

Kazao je da je staricu poslednji put video nekoliko dana pre ubistva.

- Ušao sam u obližnju apoteku i devojke, koje su tu radile i koje su Radi nosile lekove, su mi rekle da je teta Rada bolesna i ja sam svratio da je obiđem. Bila je baš loše. Ležala je u krevetu i nije mogla na noge. Znam da je bila bolešljiva i da je imala problema sa krvnim sudovima. Tada mi je rekla da je Ivan pitao da je vodi kod lekara, a ona nije baš nešto bila voljna da ide - ispričao je ovaj svedok.

On je kazao da je viđao Ivana i njegovu decu da svrate kod Rade i pitaju da li joj nešto treba, d aje ona o njima pričala u superlativu i računala ih kao svoju porodicu. Kazao je i da je znao da Rada ima neku rodbinu, ali mu se činilo da nije bila vezana za njih, nije ih viđao da su joj dolazili, a ni ona ih nikada nije pominjala.

Ivan Karadžić je optužen za ubistvo ove starice i komšinice, čiji pokojni sin je bio njegov prijatelj iz detinjstva i venčani kum, koji mu je krstio i decu. Prema optužnici starica je svoja dva stana testamentom ostavila Karadžićevoj deci, a on je ubio 12 dana kasnije u noći između 23. i 24. aprila 2023. godine, jer je mislio da želi da se predomisli. Kako se sumnja ušao je u njen stan, jer je imao ključ, oborio je na pod i zadavio, a onda njeno telo pomerio ispod stola da bi izgledalo kao nesrećan slučaj, da je baka Rada sama pala i preminula. Sumnja se da je tada njenu glavu i vrat stavio na prečagu između nogara stola. Obdukcija je utvrdila da je starica preminula od gušenja nastalog davljenjem rukama po vratu, a DNK tragovi Ivana Karadžića nađeni su svuda po stolu i stolicama, ali i na prečagi.

Iznoseći odbranu Karadžić je negirao da je počinio ovaj zločin, tvrdeći da mu je Rada bila kao majka i da je godinama od smrti njenog sina vodio računa o njoj. Kazao je da je stalno kod nje dolazio i da su njegovi DNK tragovi svuda po stanu.