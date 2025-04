ZATRAŽENO 20 GODINA ZATVORA ZA UBISTVO VUKA JOLOVIĆA U JAKOVU: Presuda u maju, odbrana kaže da je nehat

TRAŽIMO da se Đura Nikolić osudi za teško ubistvo na 15 godina zatvora, za nedozvoljeno držanje automatske puške na četiri godina, a za nedozvoljeno držanje municije na dve godine zatvora i da mu se izrekne jedinstvena kazna od 20 godina zatvora.

Foto: M. Anđela/ Privatna arhiva

Ovo je danas u završnoj reči na suđenju Đuri Nikoliću optuženom za teško ubistvo Vuka Jolovića 29. maja 2022. godine u Jakovu u Višem sudu u Beogradu zatražio postupajući viši tužilac. Prvostepena presuda je zakazana je za 8. maj.

Tužilac je naveo da je okrivljeni delo izvršio iz ozlojeđenosti, ljutnje i niskih pobuda.

- Izvršenje krivičnog dela je potvrđeno dokazima i nesporno je da ga je ubio iz automatske puške i tom prilikom ugrozio živote još tri osobe, koje su bile blizu Vuka - rekao je tužilac. - Želeo je da ga ubije, bio je svestan toga i znao je da rukuje puškom. Nije osnovano što odbrana tvrdi da je bio pod dejstvom straha za bezbednost porodice, jer je njegovo psihijatrijsko veštačenje reklo da nije imao strah, već povišeno uzbuđenje, povređenost, srdžbu, ljutnju. Uračunljivost mu je bila smanjena, ali ne bitno, što znači da je upravljao svojim postupcima. Bio je svestan šta je učinio i sa umotanom puškom je pobegao sa lica mesta.

Tužilac je kazao da u ovom zločinu nema nužne odbrane, kako tvrde branioci, jer je hteo da zaštiti brata.

- Sukob ubijenog Vuka i Nikole Nikolića nije bio tog intenziteta da bi se opravdala upotreba otužja. Nema osnova i da je pucao da zaštiti majku, jer se napad na nju nije ni desio. Okrivljeni je priznao da je imao automatsku pušku i municiju, da su bili njegovi i da je znao da ih nije dozvoljeno držati - rekao je tužilac, navodeći da Nikolić nema olakšavajućih okolnosti i da je njegovo izražavanje kajanja u sudnici samo deklarativno.

Punomoćnik oštećene porodice Jolović i Miloša Mihajlovića, bliskog rođaka, koji je tada bio sa Vukom ispred kuće Nikolića kada je ubijen, advokat Nikola Nikodinović zatražio je da sud Vukovim roditeljima i bratu Dragani, Dragošu i Lazaru Joloviću dodeli odštetu od po 100.000 evra, a Mihajloviću 50.000 evra.

- Okrivljeni je pucao u leđa Vuku Joloviću. Pokazao je visok nivo brutalnosti tokom i posle izvršenja krivičnog dela, a taj manir prikazao je i tokom suđenja, jer je bio bez trunke žaljenja za ono što je učinio, bez saosećanja prema porodici i potpuno hladnokrvan - kazao je Nikodinović. - Nesuglasice se ne rešavaju tako da neko završi u grobu, neko u zatvoru, a neko do kraja života u crnini.

Oštećeni Miloš Mihajlović zatražio je u završnoj reči da se odšteta koju mu sud dodeli uplati na račun Nemanje Simića iz Jakova, oko kojeg je ceo problem i krenuo, jer ga je Đura Nikolić maltretirao, davio i to snimao, zbog čega je Vuk Jolović i reagovao.

- Želim da naglasim da je okrivljeni pokazao upornost pri izvršenju krivičnog dela, jer je video da ja nisam ubijen, pa me zvao da izađem iz zaklona. Tokom postupka sam uvideo da mu je jedino žao što i ja nisam pao mrtav pored mog brata Vuka - kazao je Miloš Mihajlović.

Branioci Đure Nikolića Milenko Cvijović i Miodrag Rašić zastupali su tezu da je u pitanju prekoračenje nužne odbrane ili ubistvo na mah i da se okrivljeni za to što je uradio najblaže kazni.

- Tužilaštvo pokušava da kaže da je Nikolić hladnokrvni ubica, da ga stigmatizuje i prikaže što gore, što nije tačno. Najlakše je kriviti Đuru i potiskivati sve što se prethodno dogodilo. On nije sa direktnim umišljajem i bez ikakvog razloga pucao u Vuka Jolovića, koji zbog alkohola i opijata nije mogao da kontroliše svoje postupke, pa je nasrtao na Đurinog oca Milana. Pre toga su Đuru braća Jolović i njihov drug Srđan Majdanac udarali, Majdanac je svedočio da ga je Vuk udario ćuškom, a onda pesnicom. Onda je batine dobio ispred "Kluba S", Majdanac je rekao da ga je Vuk izvukao napolje napravivši "kragnu". Ovim se dokazuje Nikolićev kontinuirani strah i osećanje ugroženosti. Njegov bes i ljutnja rastu - kazao je advokat Milenko Cvijović u završnoj reči.

On je rekao da okrivljeni oseća nepravdu zbog toga i da mu se stvara strah za vlastiti život.

- To što je pobegao posle krivičnog dela je defanzivno ponašanje. On u stanje smanjene uračunljivosti nije sam doveden. Provociran je da izvrši ubistvo i to ponašanjem oštećenog. Od ranije je od njih imao neprijatnosti, ponižavali su ga na javnim mestima - kazao je Cvijović. - Šta su Mihajlović i Vuk Jolović tražili u kući Nikolića? Niko ih nije zvao da dođu. Da nisu došli, ne bi se ništa ni dogodilo. Ponašanje oštećenih je kod Nikolića izazvalo odluku da puca. On je ispalio 8 projektila, pet je pogodilo Vuka u stomak i noge, što ukazuje da nije imao nameru da ga ubije, jer nije pucao u glavu i grudi.

Branilac Rašić kazao je da je nejasno da li su životi tri osobe pored Vuka bili dovedeni u opasnost, što je važno da bi delo bilo okarakterisano kao teško ubistvo, jer nije utvrđen njihov tačan položaj.

- Nije utvrđeno ni da li je Nikolićev drugi rafal bio dok je telo Vuka bilo u padu ili na zemlji, a što je od značaja zbog težine dela. Ni veštak to nije mogao da opredeli. Takođe, optužnica ne tretira događaje koji su porethodili, a nama je to važno. Nikolić je branio svoje stanište, možda prevelikom silom, ali je branio i to je ljudska reakcija, koju moramo razumeti - kazao je Rašić.

Kako se tokom suđenja moglo čuti Đura Nikolić je maltretirao jednog momka u Jakovu (koji je opet navodno bio nasilan prema dve devojke), to snimio i okačio na društvene mreže, pa su reagovala braća Jolović i 29. maja popodne zvala Nikolića da dođe. Kada je došao, u autu su ga udarili nekoliko puta, pa je Nikolić pobegao u "Klub S". Prema njegovom svedočenju odatle su ga izvukli ispred i udarali, nakon čega je otišao kući. Onda je Miloš Mihajlović, koji je naknadno došao, odvezao Nikolićev auto do njihove kuće. Zatim je Milan Nikolić došao do Jovovića i vratio ključ od Vukovog vozila, koji je nekako završio kod njih i tu su se sporečkali, pa je Vuk udario Milana, a Miloš Mihajlović ih je razdvojio, pa su se razišli. Onda je Mihajlović otišao do Milana Nikolića da izgladi sukob, da se svi smire i dok su razgovarali u radionici, došao je Vuk, kojeg je Mihajlović izgurao napolje. Ispred je naišao Đurin brat Nikola, pa su se on i Vuk sukobili i tu ih je Mihajlović razdvojio i sa Vukom krenuo da odlaze, kada je iz kuće izašao Đura sa automatskom puškom i ispalio dva rafala. Mihajlović je Vuka odvezao u bolnicu, gde je preminuo tokom noći 30. maja.

ĐURA NIKOLIĆ PROČITAO KAJANjE

OKRIVLjENI Đura Nikolić pročitao je sa papira svoju napisanu završnu reč da živi sa teškim bremenom da je oduzeo život i da niko više od njega ne bi želeo da se to nije desilo.

- Trpeo sam višegodišnju agoniju i kada sam video da tuku mog oca i brata obuzeo me je strah, a u glavi mi je tutnjalo "ubiće ih, ubiće ih" - pričitao je Nikolić navodeći da nije osuđivan, da nije iz sveta kriminala i da je radio kao kuvar.

PODRŠKA SRĐANA NOGA

NA suđenju Đuri Nikoliću danas se u Palati pravde pojavio bivši poslanik Srđan Nogo. On je posle nedavnog hapšenja zbog sumnje da je pozivao na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, krajem marta bio u pritvoru sa Nikolićem. Sada je očigledno došao da mu da podršku.