Teška nesreća kod Sopota: Povređeno 11 osoba, sudarili se autobus pun radnika i automobil
Teška saobraćajna nesreća se dogodila jutros kod Đurinaca kada su se sudarili autobus i automobil usled čega je 11 osoba povređeno, saznaje "Blic".
Kako se nezvanično saznaje, deset osoba je zadobilo lakše povrede, dok je devojka (20) zadobila teške povrede.
Svi povređeni su kolima Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar.
Kako se saznaje, u saobraćajnoj nesreći je učestvovao autobus koji je prevozio radnike.
(Blic)
