PO TELU OSAM RANA OD NOŽA: Veštak na suđenju za ubistvo Aleksandra Tatalovića - Ubod u levu stranu grudi bio smrtonosan

MLADIĆ Aleksandar Tatalović (21), za čije teško ubistvo 24. februara 2022. godine u Rakovici se sada u Višem sudu u Beogradu sudi Damjanu Gvozdenoviću (23), imao je na telu osam rana od noža, ubodina i posekotina. Jedna od njih u levu stranu grudi bila je smrtonosna, a ostale su bile lake, ne mnogo duboke.

Ovo je danas na suđenju Gvozdenoviću u Višem sudu rekao veštak medicinske struke Milenko Bogdanović. On je kazao i da je jedna posekotina na Tatalovićevoj ruci najverovatnije odbrambena, kako se rukama štitio od noža.

Veštak je kazao da je teško moguće da su sve te povrede mogle nastati prilikom rvanja njih dvojice na zemlji i da je prilikom zadavanja smrtonosne rane u grudi Tatalovića, koja je duboka, morao da postoji razmak između njih za zamah ruke sa nožem. Tada oni nisu mogli da budu jedan na drugom prilikom sukoba.

U sudu je saslušan i Vuk Ćopić, Gvozdenovićev prijatelj, koji je rekao da je iz daljine video da se dvojica rvu, ali da u tom trenutku nije znao ko su.

- Rvali su se na zemlji, jedan je bio gore, drugi dole, valjali su se, bila je borba - kazao je Ćopić. - Kada su se svi razbežali ja sam prišao Tataloviću, bio je pri svesti. Pitao sam ga koliko prstiju vidi, koje sam mu pokazao, a on je nešto mrmljao, nisam razumeo šta. Podigao sam ga na kolena. To je trajalo dvadesetak sekundi. Vikao sam Andrei, bivšoj Damjanovoj devojci, da zove Hitnu pomoć i ona me je udarila.

Foto: Fejsbuk Ubijeni Aleksandar Tatalović

Ćopić je kazao da to popodne Damjan nije bio pri sebi, jer je popio pola flaše rakije i nije znao šta priča.

Inače, ranije na suđenjima je rečeno da je tog dana Gvozdenović više puta sa skrivenog broja zvao svoju bivšu devojku Andreu Smolić sa kojom je raskinuo dva meseca ranije i ćutao joj na telefon, da bi na kraju telefon uzeo Tatalović, koji je tri nedelje pre tog započeo vezu sa njom. Našli su se u parkiću blizu zgrade gde žive Damjan i Andrea i tu je Gvozdenović kuhinjskim nožem ubo Tatalovića i pobegao. Posle šest meseci skrivanja predao se policiji u pratnji advokata.

Andrea je svedočila da je Damjan odmah napao Aleksandra Tatalovića, dok je Gvozdenović tvrdio da ga je on prvo udario pesnicom. Kazao je i da je nož uzeo iz kuće, pre nego što je sišao ispred zgrade da ih sačeka da dođu.

Gvozdenović se od predaje nalazi u pritvoru.