POGINUO MALOLETNIK, TROJE POVREĐENO: Teška saobraćajna nesreća na Goliji

MALOLETNIK iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji.

Foto: Z. Jovanović

Kako prenosi RTS, u nesreći su povređene tri osobe, od kojih jedna teže.

Prema nezvaničnim informacijama, maloletnik je ispao iz vozila, koje se prevrnulo.

U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede.

Uzrok nesreće još nije poznat. U njoj je učestvovalo samo vozilo u kojem se nalazio stradali maloletnik.

Policija i vatrogasci-spasioci još uvek su na terenu. Uviđaj je u toku.

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