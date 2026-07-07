POGINUO MALOLETNIK, TROJE POVREĐENO: Teška saobraćajna nesreća na Goliji
MALOLETNIK iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji.
Kako prenosi RTS, u nesreći su povređene tri osobe, od kojih jedna teže.
Prema nezvaničnim informacijama, maloletnik je ispao iz vozila, koje se prevrnulo.
U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede.
Uzrok nesreće još nije poznat. U njoj je učestvovalo samo vozilo u kojem se nalazio stradali maloletnik.
Policija i vatrogasci-spasioci još uvek su na terenu. Uviđaj je u toku.
BONUS VIDEO: Auto uleteo na pešake na Banjici, ima povređenih
Preporučujemo
SAOBRAĆAJNA NESREĆA U RUZVELTOVOJ: Među povređenima i osmogodišnje dete
06. 07. 2026. u 09:23
JEZIV SUDAR U MLADENOVCU: Kamion smrskao automobil, snimak ledi krv u žilama (VIDEO)
30. 06. 2026. u 16:30
STRAVIČNA NESREĆA KOD RUME: Posle sudara dva kamiona jedan vozač izgoreo
30. 06. 2026. u 09:50
ŠOKANTAN SNIMAK: Policajac bacio šok-bombu u vozilo, pokrenuta istraga (VIDEO)
06. 07. 2026. u 10:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DRAMA NA NEBU: Ruski avioni izbacili uređaje blizu britanskog nosača aviona, hitno dignuti F-35
VELIKA Britanija presrela je dva ruska aviona nakon što je premestila nosač aviona ka Arktičkom krugu radi podrške misijama NATO.
06. 07. 2026. u 09:38
NOVINARKA MARIJA NAĐENA MRTVA U AUTU: Kamere snimile poslednje trenutke
GRČKU je potresla vest o iznenadnoj smrti novinarke Marije Antonijanaki, koja je pronađena mrtva u svom automobilu u Iraklionu na Kritu.
06. 07. 2026. u 10:26
"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.
06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21
Komentari (0)