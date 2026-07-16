NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
17.00 Astana - Dinamo Tirana 1X&0-3 (1.55)
20.15 Ferencvaroš - Vojvodina |1-3&||1-3 (1.80)
Ukupna kvota: 4.94
Astana ima gol prednosti pred revanš i očekujemo da ga rutinski sačuva na svom terenu.
Pored toga tipujemo golove na dve utakmice, bilo je dosta pogodaka na njihovim susretima pre sedam dana i verujemo da će to ponovo biti slučaj.
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