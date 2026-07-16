NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

KUĆE koje se u pojedinim italijanskim gradićima prodaju za samo jedan evro već godinama privlače pažnju ljudi koji sanjaju o nekretnini na Mediteranu. Ipak, koliko je ta ponuda zaista povoljna, odlučio je da proveri jedan jutjuber, koji je tokom obilaska otkrio da se iza simbolične cene krije niz uslova i dodatnih troškova.