Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

16. 07. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Sreda

17.00 Astana - Dinamo Tirana 1X&0-3 (1.55)

18.30 Levadija - Kernafron |1-3&||1-3 (1.77)
20.15 Ferencvaroš - Vojvodina |1-3&||1-3 (1.80)

Ukupna kvota: 4.94

Astana ima gol prednosti pred revanš i očekujemo da ga rutinski sačuva na svom terenu.

Pored toga tipujemo golove na dve utakmice, bilo je dosta pogodaka na njihovim susretima pre sedam dana i verujemo da će to ponovo biti slučaj.

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