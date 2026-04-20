Oglasila se bolnica u Čačku o tragediji kod Kragujevca: Evo kako je beba izgubila život
OPŠTA bolnica u Čačku saopštila je da je 19. aprila u prepodnevnim časovima, prevremeno rođena beba iz porodilišta OB Čačak zbog lošeg opšteg stanja upućena sanitetskim vozilom sanitetskog hitnog prevoza DZ Čačak u UKC Kragujevac.
Kako se navodi u saopštenju, prilikom transporta, u mestu Korićani je došlo do sudara sanitetskog vozila i vozila koje se uključivalo sa sporednog na magistralni put, nakon čega su beba i medicinska ekipa sanitetskim vozilom DZ Kragujevac prevezeni u Centar za neonatologiju UKC Kragujevac, gde je neposredno po prijemu beba reanimirana, ali je nažalost došlo do smrtnog ishoda.
Podsetimo, sanitetsko vozilo iz Čačka se u ranim jutarnjim časovima uputila prema UKC Kragujevac. Ambulantno vozilo prevozilo je bebu u inkubatoru, u pratnji lekara neonatologa.
U 7.45 sati u naselju Korićani, na samom ulazu u Kragujevac, dogodila se saobraćajna nesreća.
- Ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac (Hitna pomoć) preuzela je bebu i lekara i prevezla ih do neonatologije Pedijatrijske klinike u Kragujevcu. Beba, koje je inače bilo u teškom stanju, je reanimirana - kaže dr Gorica Srećković, zamenica direktora Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac.
- Beba je bila u teškom zdravstvenom stanju i vozilom Hitne transportovali su je u bolnicu. Međutim, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo upravo to sanitetsko vozilo koje je prevozilo bebu - kaže izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.
(Blic)
