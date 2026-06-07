UMRO DRAGAN DROBNJAK DROPS: NJegovo ime vezivalo se za najveće zločine u Srbiji - Sejao strah likvidacijama i bombama (FOTO)
DRAGAN Drobnjak zvani Drops, muškarac koji se dovodio u vezu sa kriminalnom grupom iz Čačka, preminuo je 1. juna u tom gradu, a sahranjen je dva dana kasnije.
Drobnjak je inače označavan kao vođa "Dropsove grupe" iz Čačka koja se dovodila u vezu sa različitim krivičnim delima.
Navodno, reč je o ubistvima, pokušajima ubistva, nanošenjem teških telesnih povreda, iznude, otmice, neovlašćenog držanja i nošenja vatrenog oružja kao i izazivanje opšte opasnosti i postavljanjem eksplozivnih naprava.
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