UMRO DRAGAN DROBNJAK DROPS: NJegovo ime vezivalo se za najveće zločine u Srbiji - Sejao strah likvidacijama i bombama (FOTO)

DRAGAN Drobnjak zvani Drops, muškarac koji se dovodio u vezu sa kriminalnom grupom iz Čačka, preminuo je 1. juna u tom gradu, a sahranjen je dva dana kasnije.

Foto: Društvene mreže

Drobnjak je inače označavan kao vođa "Dropsove grupe" iz Čačka koja se dovodila u vezu sa različitim krivičnim delima.

Navodno, reč je o ubistvima, pokušajima ubistva, nanošenjem teških telesnih povreda, iznude, otmice, neovlašćenog držanja i nošenja vatrenog oružja kao i izazivanje opšte opasnosti i postavljanjem eksplozivnih naprava.