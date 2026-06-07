Zločin

UMRO DRAGAN DROBNJAK DROPS: NJegovo ime vezivalo se za najveće zločine u Srbiji - Sejao strah likvidacijama i bombama (FOTO)

В.Н.

07. 06. 2026. u 11:00

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DRAGAN Drobnjak zvani Drops, muškarac koji se dovodio u vezu sa kriminalnom grupom iz Čačka, preminuo je 1. juna u tom gradu, a sahranjen je dva dana kasnije.

УМРО ДРАГАН ДРОБЊАК ДРОПС: Његово име везивало се за највеће злочине у Србији - Сејао страх ликвидацијама и бомбама (ФОТО)

Foto: Društvene mreže

Drobnjak je inače označavan kao vođa "Dropsove grupe" iz Čačka koja se dovodila u vezu sa različitim krivičnim delima.

Navodno, reč je o ubistvima, pokušajima ubistva, nanošenjem teških telesnih povreda, iznude, otmice, neovlašćenog držanja i nošenja vatrenog oružja kao i izazivanje opšte opasnosti i postavljanjem eksplozivnih naprava.

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