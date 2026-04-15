U sudaru kamiona i automobila povređene tri osobe: Teška saobraćajna nesreća na Rumenačkom putu u Novom Sadu

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći danas na Rumenačkom putu u Novom Sadu, u sudaru putničkog vozila i kamiona, povređene su tri osobe.

FOTO: Ustupnjena fotografija

Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, na mestu nesreće, intervenisale su dve urgentne ekipe. Zbrinuta su dva muškarca starosti 44 godine i jedan dridesetdevetogodišnjak. Oni su u svesnom stanju sa tenjškim povredama prevezeni u Urgentni centar UKCV.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a policija je obavila uviđaj kako bi se utrdile sve okolnosti.