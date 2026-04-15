U sudaru kamiona i automobila povređene tri osobe: Teška saobraćajna nesreća na Rumenačkom putu u Novom Sadu
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći danas na Rumenačkom putu u Novom Sadu, u sudaru putničkog vozila i kamiona, povređene su tri osobe.
Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, na mestu nesreće, intervenisale su dve urgentne ekipe. Zbrinuta su dva muškarca starosti 44 godine i jedan dridesetdevetogodišnjak. Oni su u svesnom stanju sa tenjškim povredama prevezeni u Urgentni centar UKCV.
Uzrok nesreće za sada nije poznat, a policija je obavila uviđaj kako bi se utrdile sve okolnosti.
