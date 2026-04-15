U sudaru kamiona i automobila povređene tri osobe: Teška saobraćajna nesreća na Rumenačkom putu u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

15. 04. 2026. u 15:51

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći danas na Rumenačkom putu u Novom Sadu, u sudaru putničkog vozila i kamiona, povređene su tri osobe.

У судару камиона и аутомобила повређене три особе: Тешка саобраћајна несрећа на Руменачком путу у Новом Саду

FOTO: Ustupnjena fotografija

Prema rečima dr Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, na mestu nesreće, intervenisale su dve urgentne ekipe. Zbrinuta su dva muškarca starosti 44 godine i jedan dridesetdevetogodišnjak. Oni su u svesnom stanju sa tenjškim povredama prevezeni u  Urgentni centar UKCV.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a policija je obavila uviđaj kako bi se utrdile sve okolnosti.

Drugi pišu

Pročitajte više

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Ostali sportovi

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

Amerikanci u šoku: Isplivao snimak šta je uradio Nikola Jokić (VIDEO)

Amerikanci u šoku: Isplivao snimak šta je uradio Nikola Jokić (VIDEO)