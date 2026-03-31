NEVIĐEN PRIZOR NA MOSTU NA ADI: Od automobila ostala gomila ugljenišanog lima

JUTRO nakon požara koji je izbio na Mostu na Adi, osvanuli su jezivi prizori potpuno uništenog vozila.

Na kadrovima sa mesta požara koji kruže na društvenim mrežama, vidi se i vatrogasac pod punom opremom koji šmrkom i dalje poliva zgarište iz kojeg se uzdiže dim.

Karoserija je u potpunosti uništena.

Pored ostataka automobila na kolovozu se mogu videti i otpala vrata.

- Ovo izgleda kao eksplozija automobila na struju - napisao je jedan korisnik ispod snimka.

Podsetimo, ogromna buktinja i vrtlog dima nadvili su se sinoć nad Mostom na Adi, a vozilo je u potpunosti bilo zahvaćeno plamenom.

Vatrogasne ekipe su odmah pojurile na lice mesta kako bi obuzdale vatrenu stihiju.

(Blic)