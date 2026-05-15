BAJA RANJEN, ILI UBIJEN? Hapšenja u nastavku potrage za Aleksandrom Nešovićem, priveden i Veselin Milić, prvi čovek beogradske policije

U NASTAVKU istrage i rasvetljavanja okolnosti pod kojima je 12. maja ove godine nestao Aleksandar Nešović Baja (52), po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili su danas načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića (47). MUP Srbije je, potom, saopštio da je Milić smenjen sa mesta prvog čoveka beogradske policije.

Miliću je prethodno bilo određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, zbog, kako je saopštio VJT, postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Za Nešovićem, zbog čijeg je nestanka do sada uhapšeno devet osoba, i dalje se traga. Poslednji put je viđen u restoranu "27" u beogradskom naselju Senjak, u utorak 12. maja, i tu mu se, posle 23 sata, gubi svaki trag. Dan kasnije, u sredu popodne, njegova nevenčana supruga je prijavila njegov nestanak, jer se nije pojavio u kući, a mobilni telefon, koji gotovo nikad ne gasi, bio je od utorka pred ponoć - ugašen.

Nešovićev nestanak prijavljen je Upravi kriminalističke policije MUP Srbije, koja je o tome obavestila VJT. Istog trenutka specijalizovane ekipe MUP krenule su u lokal i započet je uviđaj. Kako je saopšteno, nađene su dve čaure, kalibra devet milimetar, i više tragova krvi, za koje se sumnja da pripadaju Nešoviću.

Uviđaj je nastavljen i dan kasnije, u četvrtak. Ubrzo je soapšteno da su pripadnici UKP po nalogu tužilaštva uhapsili Sašu V., zvanog Boske, bivšeg pripadnika MUP Srbije i njegovog druga Maria S. Klupko krvavog događaja je tada počelo da se odmotava. Tužilaštvo njih dvojicu tereti za pokušaj teškog ubistva, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

Apel Tužilaštva medijima VIŠE javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu apelovalo je na medije da ne objavljuju neproverene informacije u vezi sa istragom, koja je pokrenuta povodom izvršenja više teških krivičnih dela i nestanka Aleksandra Nešovića, 12. maja. - Tužilaštvo će kontinuirano i blagovremeno objavljivati sve tačne informacije u vezi sa predmetnim krivično-pravnim događajem - saopšteno je iz VJT, jer su pojedini mediji objavili neproverenu informaciju da je pored auto-puta, kod Šimanovaca, nađeno Nešovićevo telo.

Nekoliko sati kasnije, priveden je i vlasnik restorana "27" N. L. (50), određeno mu je zadržavanje do 48 sati i to zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Zbog istih dela, lisice su stavljene i konoboru ovog restorana S. V.

Sa hapšenjem se ni tada nije stalo. Po nalogu tužioca privedena su trojica aktivnih policijskih službenika, koji su, prema nezvaničnim saznanjima, bili angažovani kao obezbeđenje Veselina Milića - B. M. (41), S. S. (33) i P. P. (47). I oni se u ovom trenutku terete za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Tokom istrage, policija je kasno sinoć uhapsila i D. V., suprugu osumnjičenog Saše V., jer se sumnja da je ona iz "šteka" donela pištolj, kojim je on, navodno, počinio krivično delo "na štetu Aleksandra Nešovića, za kojim se traga".

Na osnovu dosadašnjih, uglavnom nezvaničnih saznanja, napravljena je delimična rekonstrukcija celog događaja. Navodno, bivši načelnik beogradske policije i nekadašnji pripadnik MUP Srbije Saša V., zvani Boske su u kumovskim odnosima. Sa druge strane, Boske se, navodno, okumio sa Nešovićem. Njih dvojica bila su zajedno i u građevinskim vodama.

Takođe, u januaru su sedeli zajedno u jednom kafiću na Senjaku, kada je pripremana likvidacija - obojice. Tada je uhapšen švedski državljanin i njegova saučesnica, koja je imala pasoš Južnoafričke Republike (JAR). Njih dvoje su i dalje u pritvoru zbog krivičnog dela pripremanje teškog ubistva i očekuje se da će protiv njih dvoje uskoro biti podignuta optužnica.

Zajedno gradili po Beogradu? ALEKSANDRA Nešovića su bezbednosne službe i mediji svrstavali u "novobeogradski klan", odnosno pisalo se i govorilo da je blizak Dejanu Stojanoviću Keki. Doduše, te informacije "stare" su tridesetak godina i mahom se odnose na devedesete godine prošlog veka i pretočene su 2001. godine u "belu knjigu" MUP Srbije o kriminalnim grupama i pojedincima, koji se bave organizovanim kriminalom. O Nešovićevim poslovima se vrlo malo zna u javnosti, osim da je zidao zgrade po Beogradu i, navodno, u tom poslu je bio partner sa sada uhapšenim Sašom V. Bosketom. Ispred restorana, gde je poslednji put viđen, ostao je njegov "BMV Iks7", koji je juče odnet. - Svašta se govorilo o poreklu novca sa kojim je Nešović ulazio u građevisnke poslove - navodi naš izvor. - Pominje se mnogo jaka ekipa za čiji račun se to radilo i sa kojom je on blizak. U poslednje vreme, on je Bosketu zamerao da se 'izmirio' sa njegovim neprijateljima i da mu radi iza leđa.

- Boske i Baja su tada zajedno bili i, prema našim saznanjima, obojica su trebali da budu mete - navodi izvor blizak istrazi. - Navodno, nišanili su ih "vračarci". Koliko je, međutim, to tačno, teško je reći. Posle tog događaja, Boske se sklonio u Ameriku. U tom periodu se i posvađao sa Bajom. Njihove čarke su bile svakodnevne. Onda je, navodno, Milić pokušao da ih pomiri. Organizovao je susret u utorak uveče u restoranu na Senjaku, gde su se obojica, pored ostalih, pojavila.

Šta se potom dogodilo, javnost, za sada, samo nagađa. Postoji verzija događaja po kojoj je došlo do nove svađe između Baje i Bosketa, a potom i potezanja oružja.

- Kolaju razne priče, da je Baja ranjen i da su ga izneli kako bi ga odveli da mu se pruži pomoć - objašnjava naš izvor. - Ali, to su sve nagađanja. Drugi pričaju da je ubijen na licu mesta.

Potraga za Nešovićem i dalje traje.