BRANISLAV (24) UMRO POSLE 85 DANA BORBE ZA ŽIVOT: Brutalno pretučen na Vračaru, oglasio se njegov otac
BRANISLAV Milenković (24) brutalno je pretučen 21. novembra 2025. godine ispred supermarketa u Makenzijevoj ulici, a nakon 85 dana borbe za život preminuo je u bolnici.
Dan porodične slave na Vračaru pretvorio se u noćnu moru koja je trajala skoro tri meseca i završila se smrću.
Branislavov otac Nenad Milenković, ispričao je za Blic da je sve počelo bezazleno. Branislav je tog dana, na Aranđelovdan, sa drugovima otišao do prodavnice.
Prema njegovim rečima, ispred prodavnice došlo je do kraće verbalne rasprave sa osumnjičenim M. P., nakon čega je Branislav krenuo prema svojim drugarima.
- Branislav mu je rekao ‘Ma ajde’ i krenuo prema drugarima koji su ga čekali, a onda ga je ovaj udario sa leđa u glavu. On je udario glavom u gelender i prevrnuo se preko njega - ispričao je Nenad Milenković.
Mladić je pao sa visine od oko metar i po, a prema rečima njegovog oca, u tim trenucima mu je život spasila slučajna prolaznica, anesteziolog po struci, koja ga je intubirala na licu mesta.
Branislav je nakon napada proveo 85 dana u bolnici, boreći se za život. U jednom trenutku porodica se ponadala oporavku.
- Bio je svestan. 18. februara smo imali zakazanu Sokobanjsku bolnicu, rehabilitacioni centar. Odjednom, stanje se pogoršava. Moj sin je bio kost i koža. - rekao je Nenad.
Branislav Milenković preminuo je 14. februara, ostavivši iza sebe roditelje slomljene bolom.
- Bio je dete za primer. Vredan, odgovoran, radio je na građevini, voleo sport, društvo i automobile. Bio je naš sin jedinac. Nama se dan slave pretvorio u agoniju koja se tragično završila… Ja nemam više smisao za život - zaključio je Nenad Milenković za „Blic“.
Podsetimo, Branislava je brutalno napao M.P. ispred marketa u Makenzijevoj ulici u novembru 2025.godine, nakon kraće verbalne rasprave. Policija je ubrzo nakon incidenta privela M.P., osumnjičenog za nanošenje povreda, koji je priznao delo, ali je izneo tvrdnju da je postupao isključivo u samoodbrani.
