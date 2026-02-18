Nesreće

BRANISLAV (24) UMRO POSLE 85 DANA BORBE ZA ŽIVOT: Brutalno pretučen na Vračaru, oglasio se njegov otac

В.Н.

18. 02. 2026. u 07:57

BRANISLAV Milenković (24) brutalno je pretučen 21. novembra 2025. godine ispred supermarketa u Makenzijevoj ulici, a nakon 85 dana borbe za život preminuo je u bolnici.

БРАНИСЛАВ (24) УМРО ПОСЛЕ 85 ДАНА БОРБЕ ЗА ЖИВОТ: Брутално претучен на Врачару, огласио се његов отац

Foto: Društvene mreže

Dan porodične slave na Vračaru pretvorio se u noćnu moru koja je trajala skoro tri meseca i završila se smrću.

Branislavov otac Nenad Milenković, ispričao je za Blic da je sve počelo bezazleno. Branislav je tog dana, na Aranđelovdan, sa drugovima otišao do prodavnice.

- Zvao me je da pita ‘Tata, da li ste isekli slavski kolač?’. Nakon pola sata njegov drug, sa kojim je išao do prodavnice, javio mi je da je moj sin u Urgentnom centru i da mu se bore za život. -  rekao je Nenad u potresnoj ispovesti.

Prema njegovim rečima, ispred prodavnice došlo je do kraće verbalne rasprave sa osumnjičenim M. P., nakon čega je Branislav krenuo prema svojim drugarima.

- Branislav mu je rekao ‘Ma ajde’ i krenuo prema drugarima koji su ga čekali, a onda ga je ovaj udario sa leđa u glavu. On je udario glavom u gelender i prevrnuo se preko njega - ispričao je Nenad Milenković.

Foto: Društvene mreže

Mladić je pao sa visine od oko metar i po, a prema rečima njegovog oca, u tim trenucima mu je život spasila slučajna prolaznica, anesteziolog po struci, koja ga je intubirala na licu mesta.

Branislav je nakon napada proveo 85 dana u bolnici, boreći se za život. U jednom trenutku porodica se ponadala oporavku.

- Bio je svestan. 18. februara smo imali zakazanu Sokobanjsku bolnicu, rehabilitacioni centar. Odjednom, stanje se pogoršava. Moj sin je bio kost i koža. -  rekao je Nenad.

Branislav Milenković preminuo je 14. februara, ostavivši iza sebe roditelje slomljene bolom.

- Bio je dete za primer. Vredan, odgovoran, radio je na građevini, voleo sport, društvo i automobile. Bio je naš sin jedinac. Nama se dan slave pretvorio u agoniju koja se tragično završila… Ja nemam više smisao za život -  zaključio je Nenad Milenković za „Blic“.

Podsetimo, Branislava je brutalno napao M.P. ispred marketa u Makenzijevoj ulici u novembru 2025.godine, nakon kraće verbalne rasprave. Policija je ubrzo nakon incidenta privela M.P., osumnjičenog za nanošenje povreda, koji je priznao delo, ali je izneo tvrdnju da je postupao isključivo u samoodbrani.

