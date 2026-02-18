KAKAV OBRT! Novak Đoković potvrdio da ipak igra

POSLE popraza u finalu Australijan opena, a onda i odlaska sa suprugom Jelenom na Zimske olimpijske igre u Italiju Novak Đoković je ozbiljno tenis stavio u drugi plan.

FOTO: Tanjug/AP

Spekulisalo se dosta o tome da li će se pojaviti u Dohi. Na kraju je otkaz bio neminovan, ali... Činilo se da će Srbin preskočiti i Indijan Vels, naširoko su mediji iz sveta tenisa pisali o tome. Međutim, najbolji svih vremena potvrdio je svoj povratak na Masters u SAD! Organizatori Indijan Velsa su to potvrdili rečima da se Srbin vraća u "teniski raj 20 godina posle debija".

Naime, Novak Đoković je spreman da pokori kalifornijsku pustinju i konačno se osami na vrhu večne liste osvajača ovog prestižnog turnira.

Inače, Đoković se vraća na turnir koji je osvajao pet puta, a poslednji put je pehar podigao sada već daleke 2016. godine. Novak trenutno deli rekord sa Rodžerom Federerom – obojica imaju po pet titula u "Teniskom raju".

A Masters u Indijan Velsu počinje 4. marta i traje do 15. marta 2026.