ŠTA MU BI? Dušan Tadić uhvaćen u društvu atraktivne plavuše

18. 02. 2026. u 07:02

DUŠAN Tadić godinama važi za uzornog sportistu kako na terenu tako i van njega.

Foto: Printskrin

Međutim, njegov video na društvenim mrežama sa atraktivnom plavušom je postao viralan. A sada je i otkriveno o čemu se radi. Naime, bivši reprezentavac Srbije, koji briljira u dresu Al Vahde, sastao se u Dubaiju sa novinarkom i reporterkom Fenerbahčea Duru Ajdin.

Razlog sastanka nije poznat, ali njihov snimak u automobilu je izuzetno popularan na društvenim mrežama. Podigao je prašinu, pa se svi pitaju šta se to desilo u Dubaiju? Duru je prvo snimala sebe, a onda otkrila da joj društvo pravi Dušan, koji je popravio frizuru, pa se smeškao u kameru. Ni Duru nije skidala osmeh sa lica.

Baš se vidi da su pravi prijatelji, a mlada devojka kao većina fanova Fenerbahčea ne može da preboli Dušanov odlazak iz Istanbula. 

