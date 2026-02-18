PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se obraća iz Nju Delhija.

Predsednik je kazao da je premijer Modi potvrdio učešće Indije na Ekspu.

- Imam jednu veliku vest. Indija je bila jedina super-sila koja do sada nije potvrdila učešće na Eksu. Danas je Modi jasno rekao da Indija želi značajno učešće na Ekspu 2027 - kazao je predsednik.

- Definisali smo oblasti u kojima naša saradnja može biti od izuzetnog značaja. - naveo je Vučić.

- Indijci su veoma emotivni ljudi. Neverovatno je sa koliko emocija pristupaju svemu. Očigledno je taj tekst kojisam objavio u Indijan ekspresu naišao na veliku pažnju,čak je i Modi dva puta ga pomenuo u našem razgovoru i rekao da sam osvojio simpatije svih indijaca koji su pročitali taj tekst, jer sam govorio sam o radnoj etici Indijaca, od kojih sam učio. Kada sam radio u Londonu Indijac mi je bio gazda. Od njih sam učio kako da radim prvo za dve, pa dve i po funte po satu, pa tri, nešto da zaradite. Radio 10 i 12 sati dnevno. Koliko su oni vredni, marljivi. Mislim da smo jednom sitnicom napravili veliki posao i veliku vidljivost za Srbiju - rekao je Vučić.

Najavio razgovor sa Kristalinom Georgievom, kao i sa investitorima.

- Očekuje nas Samit lidera, kao i poseta Sajmu veštačke inteligencije, mi smo jedna od 12 zemalja koja učestvuje. Moramo da radimo na struji - naveo je Vučić.

Predsednik je naveo da je sa Modijem imao bilateralni susret pre devet godina.

- Ne zaboravite da je nama 2017. bila početak reformi, nismo imali ništa po pitanju veštačke inteligencije, danas smo 39. zemlja po pripremljenosti. Želim da kažem da gotovo verujem da će predsednik vlade Indije posetiti Srbiju. Nadam se da će Modi posetiti Srbiju - rekao je Vučić.

O vojnoj saradnji kaže:

- Imaju migove, rafale, ogromna armija, ogromna sila. Rastu. Ogromno tržište, najveće na svetu. Za nas je to šansa kao mala zemlja da to iskoristimo. Oni poštuju našu suverenost, to je velika prednost Srbije.

O KiM

- Premijer modi je rekao da je to stvar našeg međusobnog poštovanja - rekao je.

Govoreći o izvozu kazao je da su mnogo široke olasti u kojima posedujemo mogućnosti saradnje.

- Vide Kinu kako konkurenta i sada se okreću Indiji.Vidite da i Amerikanci pokušavaju da zaustave izvoz ruske nafte u Indiju - naveo je.