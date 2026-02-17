NJIHOVO IZVINJENJE JE NEŠTO NAJODVRATNIJE Vučić o napadu na crkvene velikodostojnike: Blokaderi su napali temelje srpske države

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, govori za Nacionalni dnevnik TV Pink.

Foto printskrin TV Pink

Govoreći o sramnim scenama u Novom Sadu gde su blokaderi vređali crkvene velikdostojnike, kaže da njihovo izvinjenje je nešto najodvratnije.

- Reč izvini je blagorodna reč i uvek je lepo kad se neko izvini. Ovde nije reč o izvinjenju, nego nečem opasnijem. Sinoć su ljudi mogli da vide da nijedan srpski praznik od Vidovdana do danas, ni na jedan od tih dana oni nisu propustili da ne učine na najogoljeniji način direktno napade na temlje srpske države, srpske crkve i važnije oni napadaju sve srpske vrednosti, našu tradiciju i kulturu, sve što je Srbiju bitno.

Napadaju sve ono što baštinimo kao najviše vrednosti našeg društva, društvo u celini nam je napadnuto. Napali su Maticu srpsku, da nam nije bilo Matice srpske, pitanje je kako bi posle i da li bi taj pokret mogao da postoji. Šta bismo radili pred Prvi svetski rat i posle. Matica srpksa je uvek čuvala naš narod i težila ujedinjenju, uvek bila uz srpski narod. Neko je pokuša oda spreči da se održi priredba. Pre godinu dana su upali i prekinuli obeležavanje godišnjice Matice srpske. To nije napad na Vučića ili napad na državne institucije. To je napad na našu državu, crkvu i naše društvo i sve vrednosti, naše živote. Bezumni, grozni, jezivi napad za koji ne možete da razumete kako je moguće da neki ljudi to ne razumeju i ne vide.

- Maske su pale, oni su se izvinili, ali nisu javnosti i crkvi, nisu rekli mi smo pogrešili, oni su rekli izvinjavamo se Joanikiju jer je on bio sa nama od početka. Oni time kažu mi smo bogovi, mi banda sa ulice smo bogovi, mi odlučujemo ko je podoban, a ko ne. Ako nije podoban, tućićemo ih i jahati. A mi smo ti koji odlučujemo ko je podoban, ako si naš nisi zaslužio, ako nisi, onda si zaslužio. Oni nemaju nikakvog poštovanja, kao da su se skupili bogohulni, bezbožni ljudi. To je izazvalo strašan bes našeg naroda svuda i na svakon mestu.

- Matica srpska je zakazala legitimni i jedini legalni skup. Da li je bilo ko još zakazo skup u Novom Sadu? Nije. Sve su bili kriminalni skupovi. Blokaderi su imali kriminalni skup, njihov unapred proklamovani cilj je bio "Ima da vas bijemo i jašemo". Kad su došli, iznandili su se što je bilo mnogo više onih koji su hteli da uđu u Srpsko narodno pozorište. Onda su ih napali, a neki ljudi nisu hteli da beže. Onda su im lupili par šamara, zbog čega nisam mnogo srećan. Mislite da možete da bijete nekoga svaki dan, a da niko neće da podigne lavu? Hoće li se setiti da je vreme da prestanu da ugrožavaj unaše vrednosti, da ne mnapadaju žene novinare, da će da jašu Branku Lazić. A onda kada naiđete na tvrđi orah i kada ljudi neće da se sklanjaju, e onda bežite, ne može niko da vas stigne.