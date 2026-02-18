GOTOVO JE! Nemanja Radonjić više nikad neće igrati za Crvenu zvezdu, Zvezdan Terzić sve objasnio

Nemanja Radonjić je ponovo u žiži fudbalske javnosti!

Foto: M. Vukadinović

Nažalost, ne zbog golova i demonstracije već viđenog talenta, već činjenice da ga je Crvena zvezda ponovo suspendovala. Sve ukazuje da ga je ovog puta srpski šampion suspendovao zauvek i da povratka neće biti.

Kao igrač velikog kvaliteta Nemanja Radonjić je dugo negovan na Marakani. Unikatan primerak, ali igrač koji nije mogao da prevaziđe dečije bolesti. Verovalo se da će Nemanja Radonjić procvetati kod Dejana Stankovića, ali ista priča kao sa Vladanom Milojevićem.

Podsećanja radi, prvi put ove sezone Radonjić je suspendovan posle utakmice sa Javorom, krajem novembra, ali je ubrzo pomilovan. Ipak, generalnom direktoru Crvene zvezde prekipeo je raskalašno ponašanje Radonjića, pa je krajem prošle godine javno poručio da mu neće oprostiti naredni propust koji napravi. On je tada otkrio da je Radonjić kod njega potrošio sve kredite, a da je ostao u Zvezdi samo zahvaljujući treneru Dejanu Stankoviću.

- Sada mogu javno da vam kažem. Digao sam ruke od Nemanje Radonjića. Kada govorimo o potencijalu i onome što može da pruži - on je najbolji srpski fudbaler. To je jedna stvar. Proveo sam više vremena u priči sa njim nego sa sinovima. Imam utisak da mu na jedno uvo uđe, na drugo izađe. To je neverovatno. Ne možeš kao profesionalac da preskačeš treninge, utakmice da biraš, da te nema, da si nespreman. On je možda to sve radio, jer je osetio da je moj ljubimac. Više nije. I to mu poručujem. Da nije bilo Dejana Stankovića ne bi dobio još jednu šansu. Dejan mi je rekao: "Diretore, hajde da pokušamo". Budite sigurni da ga neće biti u timu Crvene zvezde ukoliko napravi još jedan propust. Neće ga biti - naglasio je Terzić pre nekoliko meseci.

Iz Zvezde su poručili da je klub u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio., Nije igrao ni na jednoj od poslednje četiri utakmice, a objavio je misterioznu poruku na Instagramu posle meča protiv Železničara (3:0), koja je možda dovela do nove suspenzije.

Radonjić nije uspeo da se izbori za ozbiljniju šansu kod Stankovića, a ne dobija priliku ni sa klupe. Ušao je protiv Selte, ali od tada nije odigrao ni minut. Krilni napadač je u sezoni 2025/26. odigrao ukupno 19 utakmica, postigao tri gola, ali je od početka prolećnog dela šampionata odigrao samo pola sata fudbala.