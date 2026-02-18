Politika

"IMAM JEDNU VELIKU VEST" Vučić: Indija dolazi na EXPO 2027

18. 02. 2026. u 08:51

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se obratio se iz Nju Delhija.

ИМАМ ЈЕДНУ ВЕЛИКУ ВЕСТ Вучић: Индија долази на EXPO 2027

Foto: Printscreen/Tanjug

- Imam jednu veliku vest za građane Srbije, Indija dolazi na EXPO!, rekao je predsednik posle razgovora s premijerom Indije dodavši da je Indija bila jedina supersila koja nije potvrdiala učešće do danas.

