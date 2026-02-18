"IMAM JEDNU VELIKU VEST" Vučić: Indija dolazi na EXPO 2027
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se obratio se iz Nju Delhija.
- Imam jednu veliku vest za građane Srbije, Indija dolazi na EXPO!, rekao je predsednik posle razgovora s premijerom Indije dodavši da je Indija bila jedina supersila koja nije potvrdiala učešće do danas.
Preporučujemo
PAŽNjA, PAŽNjA: Marice su uhapsile granjanje!
18. 02. 2026. u 08:54
VUČIĆ SE OBRAĆA IZ NjU DELHIJA: Indija potvrdila učešće na Ekspu (VIDEO)
18. 02. 2026. u 08:44
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)