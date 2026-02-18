CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Ruskinja nosila zastavu Ukrajine na otvaranju Zimskih olimpijskih igara

KAKVA priča dolazi iz sveta sporta!

Foto: Profimedia

Naime, Ruskinja Anastasija Kučerova otkrila je da je na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji nosila tablu na kojoj piše "Ukrajina".

- Kada hodate ispred ovih ljudi, shvatite da imaju pravo da osećaju mržnju prema Rusima. Ipak, važno je pokazati da ne misle svi ljudi isto", rekla je Kučerova za AP. Dodala je da Ukrajinci ne mogu ignorisati rat i da je njihova svakodnevica prožeta njegovim posledicama, ali da i dalje žive, vole, venčavaju se i bave sportom.

Iako nije progovorila ni reč sa ukrajinskim sportistima, oni su joj se obratili na ruskom.

- Nema reči koja bi mogla da poništi štetu koju su pretrpeli, niti reči koja može da bude blizu oproštaja", rekla je ona.

Anastasija je znala da će nosti obeležje Ukrajine, te je i nokte nalakirala u bojama zastave te zemlje. Kako i sama kaže, želela je da bude podrška komšijama:

- Okrenula sam se, ali nisam znala šta da im kažem. Samo sam rekla da će ih ceo stadion dočekati ovacijama. Ukrajinci su na to reagovali skeptično", rekla je ona.

A kako je do toga došlo? Naime, prvobitno su volonterima tablice sa imenima zemalja dodeljivane nasumično, ali koreograf je pitao da li neko ima posebne želje. Kučerova je odmah izabrala Ukrajinu. Dok je prolazila ispred petoro ukrajinskih sportista tokom defilea u Milanu, publika ju je dočekala ovacijama.