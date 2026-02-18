Fudbal

IZNENAĐENJE NA MARAKANI! Dejan Stanković povukao neočekivan potez pred Lil

Новости онлине

18. 02. 2026. u 08:52

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak će odigrati prvi meč 1/6 finala Lige Evrope protiv Lila, a čini se da je trener aktuelnog šampiona Srbije Dejan Stanković spremio jedno veliko iznenađenje na teškom gostovanju.

FOTO: Ataimages

Lil se ne nalazi u dobroj formi i ukoliko crveno-beli ostvare dobar rezultat u Francuskoj, na Marakani će biti velika šansa za prolaz u osminu finala.

Stručni štab Dejana Stankovića sigurno razmatra taktiku za francusku ekipu, a jedno od iznenađenja srpskog trenera mogao bi da bude izostanak Marka Arnautovića.

Kako saznaje Sport klub, Stanković ozbiljno razmatra da austrijski napadač sa klupe započne meč i tako bude što spremniji za 178. večiti derbi i nedeljni sudar sa Partizanom.

FOTO: FK Crvena zvezda

 

Teško bi Arnautović mogao da izdrži tempo dve veoma značajne utakmice za crveno-bele u tako kratko vremenskom periodu, ali bi i sa taktičke strane ova ideja mogla biti zanimljiva.

Ostale Stankovićeve opcije u vrhu napada su značajno brže i mobilnije, pa bi Zvezda kontranapadima mogla da ozbiljno pripreti Lilu.

Videćemo da li će se Stanković odlučiti da napad Zvezde u Francuskoj predvodi Bruno Duarte ili Džej Enem, a možda i obojica dobiju priliku od samog starta.

