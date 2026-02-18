VUČIĆEV TEKST IZAZVAO VELIKU PAŽNJU U INDIJI: "Jednom sitnicom smo napravili veliku stvar za Srbiju"
OBRAĆAJUĆI se u živom uključenju iz Nju Delhija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su Indijci veoma emotivni ljudi.
Indijci su veoma emotivni ljudi. Neverovatno je sa koliko emocija pristupaju svemu.
Očigledno je taj tekst koji sam objavio u Indijan ekspresu naišao na veliku pažnju,čak ga je i Modi dva puta pomenuo u našem razgovoru i rekao da sam osvojio simpatije svih indijaca koji su pročitali taj tekst, jer sam govorio sam o radnoj etici Indijaca, od kojih sam učio.
Kada sam radio u Londonu Indijac mi je bio gazda. Od njih sam učio kako da radim prvo za dve, pa dve i po funte po satu, pa tri, nešto da zaradite. Radio 10 i 12 sati dnevno. Koliko su oni vredni, marljivi. Mislim da smo jednom sitnicom napravili veliki posao i veliku vidljivost za Srbiju - rekao je Vučić.
Preporučujemo
"IMAM JEDNU VELIKU VEST" Vučić: Indija dolazi na EXPO 2027
18. 02. 2026. u 08:51
VUČIĆ SE SASTAO SA MODIJEM: Sastanak u rezidenciji indijskog premijera u Nju Delhiju
18. 02. 2026. u 08:03
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)