VUČIĆEV TEKST IZAZVAO VELIKU PAŽNJU U INDIJI: "Jednom sitnicom smo napravili veliku stvar za Srbiju"

18. 02. 2026. u 09:14

OBRAĆAJUĆI se u živom uključenju iz Nju Delhija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su Indijci veoma emotivni ljudi.

Foto: Printskrin/TV Pink

Indijci su veoma emotivni ljudi. Neverovatno je sa koliko emocija pristupaju svemu.

Očigledno je taj tekst koji sam objavio u Indijan ekspresu naišao na veliku pažnju,čak ga je i Modi dva puta pomenuo u našem razgovoru i rekao da sam osvojio simpatije svih indijaca koji su pročitali taj tekst, jer sam govorio sam o radnoj etici Indijaca, od kojih sam učio.

Kada sam radio u Londonu Indijac mi je bio gazda. Od njih sam učio kako da radim prvo za dve, pa dve i po funte po satu, pa tri, nešto da zaradite. Radio 10 i 12 sati dnevno. Koliko su oni vredni, marljivi. Mislim da smo jednom sitnicom napravili veliki posao i veliku vidljivost za Srbiju - rekao je Vučić.

