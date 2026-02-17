AUTORSKI TEKST PREDSEDNIKA SRBIJE U NAJČITANIJIM NOVINAMA U INDIJI! Vučić: Odnosi Srbije i Indije temelje se na saradnji i poštovanju

U DANAŠNjEM štampanom i onlajn izdanju najčitanije dnevne novine u Indiji - Indijan ekspres objavljen je autorski tekst predsednika Srbije Aleksandra Vučića uoči dolaska na AI samit.

Foto: Printskrin

U autorskom tekstu koji je izazvao ogromno interesovanje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio je da su odnosi između Srbije i Indije utemeljeni u snažnoj istoriji saradnje, međusobnog poštovanja i širenja ekonomskih veza i istakao da je Indija bila nepokolebljiva u podržavanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, uključujući i pitanje AP Kosova i Metohije, održavajući principijelni stav nepriznavanja njenog jednostranog proglašenja nezavisnosti iz 2008. godine.

U autorskom tekstu za Indijan ekspres podsetio je i da su dve zemlje 2018. godine, u cilju obeležavanja 70 godina diplomatskih odnosa, zajednički izdale poštanske marke sa likom Svamija Vivekanande i Nikole Tesle - simbola duhovnog uvida i naučne domišljatosti čije nasleđe prevazilazi granice.

Prema njegovim rečima iako bilateralna trgovina između Srbije i Indije, koja je trenutno oko 400 miliona dolara, nastavlja da raste, ostaje ogroman neiskorišćeni potencijal - iIndijske kompanije su aktivne u Srbiji u različitim sektorima, od IT-a do automobilskih komponenti i proizvodnje, što su, ističe, ohrabrujući pokazatelji, ali dve zemlje mogu i moraju da ciljaju više.

- Naša zajednička ambicija trebalo bi da bude proširenje i intenziviranje ekonomskog angažovanja kroz poboljšanu povezanost, pojednostavljivanje i racionalizaciju trgovinskih aranžmana i podsticanje održivih investicija u partnerstva vođena inovacijama, posebno u sektorima sa visokim rastom kao što su informacione tehnologije, farmaceutska industrija i obnovljivi izvori energije. Više zajedničkih poduhvata će, uveren sam, stimulisati rast na obe strane - rekao je predsednik Srbije.

Istakao je da postoji ogroman prostor i za kulturnu i kreativnu razmenu i da bi bio oduševljen da vidi indijske filmove snimljene u Srbiji, koji oživljavaju blage pejzaže i isprepliću priče koje odjekuju daleko izvan naših granica.

- Dok razmišljam o izvanrednim mogućnostima koje su pred nama, vraćam se lekciji koju sam prvi put naučio pre nekoliko decenija u jednoj londonskoj fabrici: da su hrabrost, smirenost i samopouzdanje često najjači motori napretka. Indija ima te kvalitete u izobilju. I, posmatrajući ga tokom godina, mogu reći da u (premijeru Indije) Narendri Modiju imamo partnera koji ih otelotvoruje - ne samo u retorici, već i u neumornom delovanju. Oni koji još uvek vide Indiju kao naciju koja čeka svoj red, dobro bi uradili da ponovo pogledaju. Indija ne stiže u budućnost. Ona pomaže da se ona definiše - ocenio je Vučić.

Govoreći o Samitu o uticaju veštačke inteligencije (AI) koji se održava u Nju Delhiju, Vučić kaže da taj samit, pod uticajem ambicije Modija da demokratizuje pristup prednostima novih tehnologija, nastoji da osigura da AI ne bude rezervisana ssamo za privilegovane malobrojne.

- Dok stižem u Delhi da bih učestvovao na ambicioznom Samitu o uticaju veštačke inteligencije u Indiji, osećam gotovo neukrotiv osećaj uzbuđenja. To je osećaj stvoren kada vidim kako nacija kojoj sam se dugo divio napreduje - i krči put ka uspehu. Sposobnost Indije da održi jedinstvo u mnoštvu me je uvek fascinirala. Kao jedna od najvećih republika na svetu, koja obuhvata bezbroj jezika, religija, kultura i tradicija, zemlja predstavlja primer živog, dinamičnog pluralizma - rekao je on.

Ističe da je ono što mu je zaista učvrstilo u naklonost prema Indiji bio njegov prvi susret sa ljudima iz te zemlje tokom ranijeg životnog poglavlja kada je radio u Londonu 1990-ih i napominje da su lekcije koje je tada usvojio, daleko od "mermernih hodnika diplomatije i buke politike", oblikovale i njegov karakter i pogled na svet.

- Svakog jutra sam dolazio na posao pre zore i odlazio tek nakon 12 sati na nogama, često završavajući dan brisanjem podova. Bio je to težak, pošten posao i služio je kao rana obuka u disciplini i poniznosti. Jedini ljudi koji su radili još više bili su Indijci sa kojima sam se sprijateljio: moj menadžer, gospodin Sik iz Pendžaba, i porodica Sagar. Sagari su radili sa neumornim osećajem svrhe. Bili su velikodušni, malo su govorili o sebi, a ipak su me naučili nečemu dubokom o istrajnosti i dostojanstvu. U vreme kada su mnogi Evropljani oko mene bili navikli da potcenjuju Indiju i Indijce podjednako, tiha odlučnost i marljivost mojih kolega i prijatelja naveli su me da mislim drugačije. Tada sam mislio da će se jednog dana pokazati da će oni koji odbacuju dugoročno obećanje Indije pogrešiti - rekao je predsednik Srbije.

Na nedavno održanom Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, nstavlja Vučić, podsetio se tog uverenja, jer među mnogim glasovima u diskusiji o AI bila je perspektiva koja je sugerisala da bi Indija mogla da zauzme "drugi rang" među globalnim silama AI, sa čime se on ne slaže.

- Indijski pristup AI naglašava primenu u stvarnom svetu, etičke standarde i inkluzivne inovacije. Kao što je Ašvini Vaišnau, indijska ministarka za informacione tehnologije, jasno stavila do znanja u Davosu, Nju Delhi se manje fokusira na modele koji privlače pažnju, a više na efikasnu primenu - od zdravstva i poljoprivrede do obrazovanja i finansijske inkluzije. Ovaj pragmatični naglasak, koji je usko povezan sa najhitnijim potrebama sveta u 21. veku, naglašava težnju Indije da bude pionir u primeni tehnologije za dobrobit društva - smatra Vučić.

Zbog svega toga, naglašava, Samit o uticaju veštačke inteligencije u Indiji je, više od konferencije - on čvrsto postavlja Indiju u centar globalnog diskursa o AI, njegov cilj je da razume kako AI može odgovorno, inkluzivno i u velikim razmerama da se primeni kako bi se rešili izazovi iz stvarnog sveta.

Kako kaže težimo da AI ne bude rezervisana samo za privilegovane, već motor inkluzivnog razvoja i kolektivnog napretka.

- Kao lider jedne od najperspektivnijih evropskih ekonomija, veoma sam svestan koliko moji sunarodnici - posebno mladi - mogu da dobiju od takvog pristupa - ocenio je Vučić.

(Indian express)