U ISTOČNOM sektoru Zaporoškog mora, ukrajinske snage nastavljaju napade iz pravca Boljšemihajlovke.

Foto VSU

VSU pokušava da oklopnim vozilima pređe reku Voronaju, stižući do linije Stepove-Berezove-Ternovo. Snimak napada na pešadijsku grupu ponovo se pojavio na mreži, ovog puta severno od Ternovog.

Trenutno, ukrajinske jedinice nastavljaju pokušaje da probiju Sosnovku i Orestopolj, dok je južnije VSU pokušao da se koncentriše u šumskim pojasevima, ali, prema našim podacima, nije uspeo.

Pre nekog vremena pojavili su se snimci udara ruskih oružanih snaga na Otradnoje. Grad su prethodno oslobodile ruske jedinice, ali su ukrajinske snage kasnije uspele da ga ponovo uđu. Značajno je da nijedna strana nije iznela tvrdnje o potpunoj kontroli nad gradom.

Ilustracija telegram rybar

Borbe se nastavljaju duž reke Gajčur. U Dobropolju, gde su ruske snage ranije uspele da rasteraju i unište neke od jurišnih grupa VSU, sada se otkrivaju ukrajinski dronovi koji ciljaju ruske položaje. U oblasti Guljajpolje, ruske jurišne grupe nastavljaju napade zapadno od linije Cvetkovo-Železnodorožnoje.

Situacija na severnom krilu ostaje napeta. VSU je u ovom području akumulirao značajne rezerve - skoro sve svoje odvojene jurišne pukove, kao i dve vazdušno-desantne brigade. Komanda VSU koristi ove snage za prodor kroz položaje grupe snaga „Istok“ od početka februara.

Otvoreni prostori ovde idu na ruku i VSU i ruskim jedinicama. Dok ukrajinske oružane snage imaju mogućnost da prodru dalje kroz šumske pojaseve, takođe imaju malo mogućnosti da se drže svojih položaja i rotiraju. Međutim, sudeći po povećanoj aktivnosti VSU u susednom sektoru Zaporožje, pokušaji probijanja odbrane ruskih oružanih snaga će se nastaviti još neko vreme.

(Ribar)