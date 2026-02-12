KOMŠIJE O MARKU (34) KOJI SE SA DRUGOM UGUŠIO U VIKENDICI: Bio je vredan od malih nogu, preuzeo brigu o porodici kad mu je umro otac

MEŠTANI Banje Koviljače odakle je i Marko Glišić (34) koji je tragično stradao sa svojim prijateljem i kolegom, za "Blic" su govorili o ovom muškarcu i njegovoj porodici.

Prema njihovim rečima radi se o izuzetno poštenoj i vrednoj porodici, o kojoj je Marko preuzeo brigu nakon tragedije koja ih je nedavno zadesila.

Podsetimo, sumnja se da su dvojica radnika, Marko Glišić i Dragan Pavlović, čija su tela pronađena u nedovršenoj kući kod Loznice stradala od trovanja i to izduvnim gasovima iz agregata.

O stradalom Marku Glušiću (34) za "Blic" su govorili meštani Banje Koviljače, koji su nam otkrili da se radi o izuzetno vrednom i požrtvovanom čoveku.

- Ovo je velika tragedija za celu Banju Koviljaču. Marko je ovde odrastao, poznavala sam ga od malih nogu. Nedavno mu je preminuo otac, a on je tada preuzeo brigu o porodici i domaćinstvu. Živeo je sa majkom i dve sestre, kojima je bio izuzetno posvećen. Trudio se da im ništa ne zafali - rekla je za "Blic" komšinica porodice stradalog muškarca.

Kako smo saznali, u razgovoru sa meštanima, Marko je radio od najranijeg doba i privređivao porodici.

- On je bio vredan još kao dečak. Imao je i svoj tepih servis, nije birao šta će da radi, važno mu je bilo samo da pošteno zaradi. Cela njegova porodica je izuzetno radna i poštena. Majka mu je radila u prodavnici. Ona i sestre su u šoku. Izjavila sam im saučešće. Čula sam da jedna sestra ne želi da prihvati da je Gliša, kako ga mi ovde zovemo, preminuo. Ne znam šta da kažem, veliki šok i tragedija za celo naše mesto - kazala je prijateljica od Markove majke.

Mnogobrojni građani Loznice, kao i meštani Banje Koviljače oprostili su se od Marka i Dragana na društvenim mrežama. Oni su potresnim porukama na mrežama istakli koliko ih je pogodio ovaj gubitak.

