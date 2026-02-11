Hapšenja i istraga

OVO JE JANKO KOJI JE UBIO MAJKU: Biljana bila medicinska sestra i imala je troje dece (FOTO)

Ana Đokić

11. 02. 2026. u 18:48

STRAVIČAN zločin potresao je Drinčićevu ulicu u Kruševcu, kada je danas oko 13.40 časova sin Janko B. (32) ubio svoju majku Biljanu B. (59) u stanu u kojem su zajedno živeli.

ОВО ЈЕ ЈАНКО КОЈИ ЈЕ УБИО МАЈКУ: Биљана била медицинска сестра и имала је троје деце (ФОТО)

Foto: Društvene mreže

Naime, Janko B. (32) je nakon svađe sa majkom Biljanom B. (59), uzeo nož i zadao joj dve ubodne rane, jednu u predelu vrata i drugu u predelu stomaka, nanevši joj pritom smrtonosne povrede od kojih je preminula na licu mesta.

Foto: Društvene mreže

Janko B.

Biljana je bila medicinska sestra u Kruševcu pred penzijom, a sa svojim suprugom je takođe držala radnju za čišćenje. Biljana i njen muž imaju troje dece od kojih je jedan monstrum.

Foto: Društvene mreže

Biljana B.

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su J. B. (32) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Po nalogu VJT u Kruševcu određeno je zadržavanje osumnjičenom J. B. (32) iz Kruševca ubistva.

BONUS VIDEO:

UHAPŠENE DVE OSOBE ZBOG BACANjA BOMBE U BEOGRADU: Detalji akcije MUP-a i tužilaštva

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 4

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASIO SE MUP Dačić: Zaplenjeno osam kila kokaina, oružje i novac
Zločin

0 0

OGLASIO SE MUP Dačić: Zaplenjeno osam kila kokaina, oružje i novac

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u sedištu, Uprave kriminalističke policije PU za grad Beograd, Uprave za tehniku i Bezbednosno-informativne agencije, u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, uhapsili tri lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

11. 02. 2026. u 19:20

UHAPŠEN VRAČARAC U NOVOM SADU: Velika akcija UKP, SBPOK i VJT - Sa sobom nosio LAŽNI pasoš (VIDEO)
Hapšenja i istraga

0 0

UHAPŠEN VRAČARAC U NOVOM SADU: Velika akcija UKP, SBPOK i VJT - Sa sobom nosio LAŽNI pasoš (VIDEO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije PU za grad Beograd, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, nakon višemesečnog rada uhapsili su N. T. (26), koji se sumnjiči da je na teritoriji Republike Srbije, kao pripadnik grupe ”Vračarci”, vršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

11. 02. 2026. u 18:58

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA PRILIKA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA: EBRD SME Go Green kreditna linija pomaže pri modernizaciji i unapređenju proizvodnje - ovo su detalji

NOVA PRILIKA ZA MALA I SREDNjA PREDUZEĆA: EBRD SME Go Green kreditna linija pomaže pri modernizaciji i unapređenju proizvodnje - ovo su detalji