OVO JE JANKO KOJI JE UBIO MAJKU: Biljana bila medicinska sestra i imala je troje dece (FOTO)

STRAVIČAN zločin potresao je Drinčićevu ulicu u Kruševcu, kada je danas oko 13.40 časova sin Janko B. (32) ubio svoju majku Biljanu B. (59) u stanu u kojem su zajedno živeli.

Naime, Janko B. (32) je nakon svađe sa majkom Biljanom B. (59), uzeo nož i zadao joj dve ubodne rane, jednu u predelu vrata i drugu u predelu stomaka, nanevši joj pritom smrtonosne povrede od kojih je preminula na licu mesta.

Biljana je bila medicinska sestra u Kruševcu pred penzijom, a sa svojim suprugom je takođe držala radnju za čišćenje. Biljana i njen muž imaju troje dece od kojih je jedan monstrum.

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su J. B. (32) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Po nalogu VJT u Kruševcu određeno je zadržavanje osumnjičenom J. B. (32) iz Kruševca ubistva.

