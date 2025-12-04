"PUKLO KAO BOMBA, SKOČIO SAM IZ KREVETA" Teška saobraćajna nesreća u Vojvode Stepe - Vozač udario u ostrvo, pa lomio sve pred sobom!

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u noći između srede i četvrtka u Ulici vojvode Stepe u Beogradu.

Nesreća se dogodila oko 2 sata iza ponoći kada je, prema nezvaničnim informacijama, vozač izgubio kontrolu i prvo naleteo na ostrvo na kolovoza, a potom u ogradu koja je postavljena duž tramvajske stanice.

Od siline udara deo ograde je delimično srušen, a vozač je nastavio da se kreće sve do kraja stajališta, nakon čega se popeo na trotoar i tu zaustavio.

Pojedini stanari Ulice vojvode Stepe noćas su poiskakali iz kreveta, kada su oko 2 sata iza ponoći čuli glasan prasak, a koji je usledio nakon silovitog udarca automobila.

- Puklo je kao bomba, skočio sam iz kreveta. Odmah sam pogledao kroz prozor, ali nisam video ništa, pa sam pomislio da sam nešto sanjao - priča Miloš J. koji živi u Ulici vojvode Stepe.

Ubrzo je shvatio da nije bio san, jer je video da još neke komšije pale svetla, a onda je ugledao policijske rotacije.

- Zaustavili su se nekih 200 metara dalje od moje zgrade. Tek jutros sam shvatio šta se dogodilo kada sam video uništenu ogradu na stajalištu gradskog prevoza - svedoči Miloš.

Ističe da na tom delu ulice najmanje jednom mesečno dođe do neke nesreće, jer kad nema gužve, vozači znaju da daju gas pa udare u ostrvo koje označava početak stajališta.

U ovom trenutku nema informacija da li ima povređenih lica. Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta.

Policija je brzo stigla na lice mesta i obavila uviđaj.

