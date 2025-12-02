NOVI DETALJI TEŠKE SAOBRAĆAJKE U CENTRU NOVOG SADA: Pet osoba povređeno u direktnom sudaru

U DIREKTNOM sudaru dva vozila sinoć u centru Novog Sada, povređeno je pet osoba, i svi su transportovani u Urgentni centar KCV.

Foto: N. Skenderija

Iz još neutvrđenih razloga, nesreća se dogodila nešto posle 22 sata u Jevrejskoj ulici, kod Sinagoge.

Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu, intervenisala su četiri lekarske ekipe po prvom prioritetu



Zbrinuta je ženska osoba stara 24 godine sa politraumatskim povredama, bez svesti i hemodinamski nestabilna, prevezena u UC na odeljenje reanimacije. Zbrinuta je na mestu nesreće, kao i muškarac star 53 godine sa politraumatskim povredama bez svesti hemodinamski nestabilan, prevezen u UC na reanimaciju.

Povređena je i ženska osoba nepoznatog godišta, zbrinuta na licu mesta i transportovana u UC na hirurgiju. Ženska osoba nepoznatog godišta zbrinuta na licu mesta i prevezena na hirurgiju u svesnom stanju.

Posle zbrinjavanja na mestu nesreće, u UC je prevezen i muškarac nepoznatog godišto u svesnom stanju.

Na mestu nesreće, intervenisali su i vatrogasci.