POGINULI OTAC I ĆERKA (16), MAJKA PREVEZENA U BOLNICU: Detalji teške nesreće u Laćarku
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Laćarku na putu koji vodi prema Čalmi, u kojoj su u sudaru putničkog automobila i kombija poginuli muškarac i njegova 16-godišnja ćerka. Majka je preživela i prevezena je u bolnicu.
Stradala porodica iz Inđije, prema prvim saznanjima, jutros je bila na putu ka svinjokolju kada je došlo do tragedije.
Očevici, koji su se zatekli odmah nakon udara, tvrde da je putnički automobil, u trenutku skretanja, naleteo na kombi koji se – kako navode – „isprečio na putu“ baš u delu krivine prema Čalmi, gde je vidljivost smanjena.
Zvanične potvrde o uzrocima još nema. Policija i tužilaštvo utvrđuju tačan sled događaja.
U Opštu bolnicu Sremska Mitrovica prevezene su dve osobe
Muškarac (35) koji ima povrede grudnog koša i donjih ekstremiteta, žena (37) koja je zadobila povrede u predelu ramena. Oboje su svesni i orijentisani, a u toku je kompletna dijagnostika i praćenje stanja.
Nadležni prikupljaju tragove i svedočenja kako bi se utvrdilo šta je dovelo do sudara u krivini, koju vozači odavno smatraju rizičnom, a koja je jutros bila dodatno otežana gustim slojem magle.
(Kurir)
Uskoro opširnije
