KRUŠEVAČKA POLICIJA TRAŽI OVOG VOZAČA: Udario dete, patika poletela uvis, a on zbrisao!

SLUČAJ obaranja devojčice na pešačkom prelazu u blizini kružnog toka u Koloniji u Kruševcu, koji se dogodio pre pet dana, izazvao je zabrinutost među građanima, a posebno roditeljima.

Foto Novosti

Dvanaestogodišnja Katarina, učenica 6. razreda, imala je sreću da prođe bez težih fizičkih povreda, ali je incident ostavio ozbiljne psihološke posledice.

-Začulo se kočenje na pešačkom, kao i zvuk gaženja, a kad sam podigla glavu, videla sam mali sivi auto i devojčicu kojoj je patika izuvena. Ona je samo pokupila patiku i sklonila se, opisala je događaj devojka koja je bila svedok strašnog događaja, a čiji je post na društvenim mrežama pokrenuo celu priču.

Potresena devojka opisala je kako je vozač samo otišao, nakon što je devojčica izbezumljeno podigla svoju patiku i pobegla u mrak. Ona je objavila post da nađe roditelje i ponudi im pomoć u pronalasku ovog nesavesnog čoveka za volanom koji je i posle potresne scene samo nastavio dalje, čak i ne pitavši da li je devojčica dobra.

Tada se oglasila i majka devojčice, Violeta, i potvrdila da je Katarina fizički dobro, ali da se bori sa strahom.

-Moje dete je dobro, ali uplašeno, ima strah od prelaska ulice, što je i normalno, ona ima 12,5 godina, izjavila je Violeta. Porodica je odmah potražila i stručnu pomoć.

-Bili smo kod dečijeg pedijatra, ortopeda i psihologa, objasnila je mama Violeta.

Slučaj je prijavljen policiji, koja će ga dalje procesuirati. Ključnu ulogu u rasvetljavanju događaja mogla bi imati svedokinja koja je incident videla i, shvativši ozbiljnost situacije, zapisala registarske tablice vozila. Ona se dobrovoljno ponudila da svedoči.

Violeta je istakla da je njen glavni motiv za javno iznošenje slučaja podizanje svesti o bezbednosti dece u saobraćaju.

-Želela bih da se niko ne nađe u takvoj situaciji i svi budu bezbedni u saobraćaju. Ne treba da se ćuti o tome, poručila je.

Ovaj događaj je posebno emotivno pogodio Violetu jer i sama nosi traumu iz detinjstva.

-Kao dete sam i ja imala težak udes sa 7 godina, baš na pešačkom prelazu kod škole, gde me je čovek bukvalno odbacio od pešačkog u školsko dvorište. Letela sam 10 metara uvis. Božijom voljom sam ostala živa i bez težih posledica, tako da tremu i ja vučem od malena, ispričala je.

Ona dodaje da, kao roditelj, svakodnevno strahuje za bezbednost svoje i sve ostale dece, pogotovo kada krene škola i kada su deca svakodnevni učesnici u saobraćaju.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć