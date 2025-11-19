TRI OSOBE TEŠKO, A PET LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se devet saobraćajnih nesreća

NA području Južnobačkog okruga, u utorak, 18. novembra , dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe teško, a pet lakše povređeno.

Foto: N. Živanović

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe zadobile lakše povrede.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 18. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 365 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 18 vozača i deset vozila, a zadržano je pet vozača, jedan zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, jedan zbog mogućnosti odlaska u inostranstvo, a jedan zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač u Bačkoj Palanci koji je upravljao vozilom u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.