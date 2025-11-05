ŽENA PALA SA TERASE U BORČI: Poginula na mestu - nesreći prethodila tuča njenog bivšeg i sadašnjeg partnera

U BEOGRADSKOM naselju Borča zasad neidentifikovana žena pala je sa terase, sa visine od četiri metra, i poginula na mestu.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Zasad nije poznato kako je pala i šta se sve izdešavalo ali se zna da su njenom padu prethodile svađa i tuča na terasi njenog bivšeg sa sadašnjim partnerom.

Reč je o muškarcima od 52 i 54 godine. Hitna pomoć je samo konstatovala smrt.

Tragedija se dogodila u Ulici Pita Maravića.

(Kurir)

BONUS VIDEO: PUCNjAVA U NOVOM SADU: Snimci sa mesta zločina