Nesreće

ŽENA PALA SA TERASE U BORČI: Poginula na mestu - nesreći prethodila tuča njenog bivšeg i sadašnjeg partnera

В. Н.

05. 11. 2025. u 09:17

U BEOGRADSKOM naselju Borča zasad neidentifikovana žena pala je sa terase, sa visine od četiri metra, i poginula na mestu.

ЖЕНА ПАЛА СА ТЕРАСЕ У БОРЧИ: Погинула на месту - несрећи претходила туча њеног бившег и садашњег партнера

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Zasad nije poznato kako je pala i šta se sve izdešavalo ali se zna da su njenom padu prethodile svađa i tuča na terasi njenog bivšeg sa sadašnjim partnerom.

Reč je o muškarcima od 52 i 54 godine. Hitna pomoć je samo konstatovala smrt.

Tragedija se dogodila u Ulici Pita Maravića.

(Kurir)

BONUS VIDEO: PUCNjAVA U NOVOM SADU: Snimci sa mesta zločina

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NADA MACURA POTPISALA UGOVOR SA MITROVIĆEM Ponuda je bila dobra

NADA MACURA POTPISALA UGOVOR SA MITROVIĆEM "Ponuda je bila dobra"