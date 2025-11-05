ŽENA PALA SA TERASE U BORČI: Poginula na mestu - nesreći prethodila tuča njenog bivšeg i sadašnjeg partnera
U BEOGRADSKOM naselju Borča zasad neidentifikovana žena pala je sa terase, sa visine od četiri metra, i poginula na mestu.
Zasad nije poznato kako je pala i šta se sve izdešavalo ali se zna da su njenom padu prethodile svađa i tuča na terasi njenog bivšeg sa sadašnjim partnerom.
Reč je o muškarcima od 52 i 54 godine. Hitna pomoć je samo konstatovala smrt.
Tragedija se dogodila u Ulici Pita Maravića.
(Kurir)
