SUDAR PET VOZILA: Vatrogasci izvlačili povređene - teška saobraćajna nereća u Ostružnici (FOTO)
U OSTRUŽNICI se jutros oko 7.20 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo pet vozila.
Tri osobe su povređene od kojih jedna ima teške telesne povrede. Jedno lice bilo je zaglavljeno. Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice (VSJ) Košutnjak i Železnik, devet vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila, oslobodili su povređenog i predali ga ekipi Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje.
Saobraćaj se odvija srednjom i zaustavnom trakom. Uviđaj je u toku.
BONUS VIDEO: Snimak jezive nesreće na Begaljičkom brdu
