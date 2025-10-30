Nesreće

SUDAR PET VOZILA: Vatrogasci izvlačili povređene - teška saobraćajna nereća u Ostružnici (FOTO)

В. Н.

30. 10. 2025. u 09:28

U OSTRUŽNICI se jutros oko 7.20 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo pet vozila.

СУДАР ПЕТ ВОЗИЛА: Ватрогасци извлачили повређене - тешка саобраћајна нерећа у Остружници (ФОТО)

Foto: Novosti

Tri osobe su povređene od kojih jedna ima teške telesne povrede. Jedno lice bilo je zaglavljeno. Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice (VSJ) Košutnjak i Železnik, devet vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila, oslobodili su povređenog i predali ga ekipi Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Saobraćaj se odvija srednjom i zaustavnom trakom. Uviđaj je u toku.

BONUS VIDEO: Snimak jezive nesreće na Begaljičkom brdu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja