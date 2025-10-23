PRESRETAČ "ULOVIO" BAHATOG MOTOCIKLISTU: Vozio skoro 200 na sat
Pripadnici Uprave saobraćajne policije, danas oko 9.30 časova, presretačem su zaustavili i isključili iz saobraćaja N. P. (45), koji je na državnom putu Pančevo-Kovačica upravljao motociklom marke „dukati“ brzinom od 196 kilometara na čas.
Na ovom delu puta je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.
Protiv vozača motocikla biće podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.
Od početka oktobra ove godine, pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima otkrili su 1.800 prekršaja, od čega 15 prekršaja nasilnička vožnja.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
