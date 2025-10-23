KOMBI USMRTIO ODBEGLOG KONJA: Nesreća na putu između Kikinde i Mokrina

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros oko sedam sati na putu od Kikinde prema Mokrinu, nedaleko od farme, stradao je konj koga je usmrtio kombi koji je tuda saobraćao.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Na odbeglu životinju, koja nekontrolisano trči po kolovozu, vozači su upozoravali na viber grupama još oko 6.30 sati. Međutim, sudar kombija „fijat dukato“, kikindskih registarskih oznaka, bio je koban po kobilu odbeglu iz dvorišta vlasnika Stevana S. koje je udaljeno nekoliko kilometara od mesta nesreće.

- Ne znamo kako je kobila pobegla i stigla do ovog mesta, jer nikada ranije nije bežala. U štali imamo i pastuva. Jutros su nam javili da je konj viđen na putu od Kikind prema Mokrinu. Kada smo sin i ja krenuli tim pravcem u potragu, zatekli smo leš naše kobile. Policija je bila na licu mesta i obavila uviđaj. Čekamo sudski epilog – izavio je Stevan S. vlasnik stradale životinje.

Iz kikindske policije potvrđeno je da je utvrđeno da je vozač kombija „fijat dukato“ udario odbeglu životinju i usmrtio je na putu. Najavljeno je da će protiv vlasnika konja biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

SLIČNE NESREĆE

Na lokalnom putu kod Banatske Topole u blizini Kikinde, pre tri godine, kasno uveče, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su teže povređeni muškarac i žena iz mesta Toba, u opštini Nova Crnja, kada je putnički automobil „lada niva“, koji je išao u istom pravcu, naleteo na neosvetljenu zapregu na kojoj su bili njih dvoje. Tada je na mestu nesreće smrtno stradao konj koji je vukao zapregu.

Na putu između Ade i Sente 2019. godine poginuli su vozač konjske zaprege iz Ade i konj koji je vukao zaprežna kola. U zapregu se zakucao putnički, taksi automobil marke „citroen C 5“ koji se kretao istom kolovoznom trakom, dolazeći iz istog pravca, od Ade prema Senti. Taksista iz Sente i putnica iz automobila zadobili su lakše telesne povrede. Ova nesreća dogodila se rano ujutro, oko 5:20 sati. Pretpostavka je da zaprega nije bila osvetljena.