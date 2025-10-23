Nesreće

MOTOCIKL POKOSIO ŽENU NA PEŠAČKOM U ZEMUNU: Hitna pomoć je brzo izašla na lice mesta

V.N.

23. 10. 2025. u 08:29

U GLAVNOJ ulici u Zemunu jutros se dogodio udes kada je motociklista udario ženu (52).

Foto: Shutterstock

Motocikl pokosio ženu na pešačkom u Zemunu.

Hitna pomoć je brzo izašla na lice mesta.

Prema saznanjima, povređeni su zadobili ortopedske, kao i povrede glava, ali stepen povreda nije poznat.

(Telegraf)

