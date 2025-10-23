MOTOCIKL POKOSIO ŽENU NA PEŠAČKOM U ZEMUNU: Hitna pomoć je brzo izašla na lice mesta

RAK dojke jedna je od čestih bolesti današnjice, ali ono što može da mu stane na put jesu samopregledi, redovni pregledi i poverenje u svoje telo. Svaka žena koja jednom mesečno zastane, pogleda sebe u ogledalu i oslušne sopstveno telo, već je načinila prvi korak ka prevenciji. To nije strah — to je hrabrost koja spasava život.