MOTOCIKL POKOSIO ŽENU NA PEŠAČKOM U ZEMUNU: Hitna pomoć je brzo izašla na lice mesta
U GLAVNOJ ulici u Zemunu jutros se dogodio udes kada je motociklista udario ženu (52).
Motocikl pokosio ženu na pešačkom u Zemunu.
Hitna pomoć je brzo izašla na lice mesta.
Prema saznanjima, povređeni su zadobili ortopedske, kao i povrede glava, ali stepen povreda nije poznat.
(Telegraf)
BONUS VIDEO
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)