Nesreće

POŽAR ISPRED SKUPŠTINE SRBIJE LOKALIZOVAN: Goreo šator (FOTO)

В.Н.

22. 10. 2025. u 10:48

U JEDNOM šatoru ispred Skupštine Srbije buknuo je veliki požar. Vatrogasci su lokalizovali požar.

ПОЖАР ИСПРЕД СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ ЛОКАЛИЗОВАН: Горео шатор (ФОТО)

Foto: Novosti

Dve vatrogasne ekipe i policija su na mestu požara.

Foto: Novosti

Požar je izbio oko 10.30 sati.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Kako se nezvanično saznaje uzrok požara je plinska boca.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal

EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal