PO DVE OSOBE TEŠKO I LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća

U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe zadobile teške, a dva lake telesne povrede.

G.Šljivić

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodile su se dve saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba lakše povređena.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 15. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 378 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 13 vozača i pet vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.

Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.