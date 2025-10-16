PO DVE OSOBE TEŠKO I LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća
U PROTEKLA 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe zadobile teške, a dva lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodile su se dve saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba lakše povređena.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 15. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 378 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 13 vozača i pet vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.
Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)